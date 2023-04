Pressfocus Na zdjęciu: Sebastien Haller

Signal Iduna Park Bundesliga Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1.63 4.50 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 18:37 .

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

Bezapelacyjnie większe szanse na wygraną mają gospodarze. Eintracht na ligowy triumf czeka od dwóch miesięcy. Aktualnie nie ma sygnałów pozwalających spodziewać się, że ekipa z Frankfurtu wreszcie wygra w Bundeslidze. Stąd też uważamy, że po pełną pulę sięgnie BVB.

STS 1,65 Wygrana Borussii Dortmund Przejdź do STS

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

Edin Terzic przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Niezdolni do gry są kontuzjowani: Julien Duranville, Thomas Meunier, Mateu Morey oraz Nico Schlotterbeck.

Olivier Glasner nie może skorzystać z pięciu podopiecznych. Problemy zdrowotne mają: Kristijan Jakic, Philipp Max, Hrvoje Smolcic, Almamy Toure, a także Jesper Lindstrom

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Miniona kolejka Bundesligi była mocno rozczarowująca dla drużyny z Dortmundu. Borussia prowadziła ze Stuttgartem w stosunku 2:0, by finalnie zremisować 3:3 i stracić szansę na zrównanie się punktami z Bayernem Tym samym BVB wciąż jest wiceliderem tabeli na kilka kolejek przed końcem tego sezonu.

Siódmą lokatę zajmuje Eintracht, który może uznawać to za sukces. Ekipa z Frankfurtu nie wygrała bowiem w Bundeslidze od 18 lutego, gdy pokonała Werder Brema. Przed tygodniem Eintracht zremisował na własnym obiekcie 1:1 z Borussią Moenchengladbach.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w 12. kolejce Bundesligi na obiekcie we Frankfurcie. Wówczas gospodarzy stać było tylko na honorową bramkę Kamady. Borussia wygrała zaś 2:1 po golu Brandta i Bellinghama.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, kto wygra mecz?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Borussii 0% Remis 0% Wygrana Eintrachtu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Borussii

Remis

Wygrana Eintrachtu

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 22 kwietnia. Początek meczu transmitowanego na żywo w Viaplay, przewidziany jest na godzinę 18:30.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.