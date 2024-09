fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Reklama

Bologna – Szachtar, gdzie oglądać?

Bolognia – Szachtar to jeden z dwóch środowych meczów w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Rossoblu wracają do elitarnych rozgrywek po 60 latach przerwy. To efekt zajęcia piątego miejsca w tabeli Serie A w poprzedniej kampanii. Tymczasem ekipa z Ukrainy to raczej regularny uczestnik Ligi Mistrzów, który ma ambitne plany związane z występami w europejskich pucharach.

Czerwono-niebiescy przystąpią do potyczki, chcąc przerwać serię bez wygranej. W ostatnich czterech spotkaniach Bolognia zaliczyła trzy remisy i porażkę. Ostatnio podzieliła się punktami z Como (2:2). Z kolei Szachtar ostatnio w pokonanym polu zostawił Karpaty Lwów (5:2), rehabilitując się za porażkę z FK Ołeksandriją (2:4).

Bologna – Szachtar, transmisja w TV

Środowe starcie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów zacznie się o godzinie 18:45. Spotkanie z udziałem Bolognii i Szachtara Donieck będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na CANAL+ Extra 2. Rywalizację skomentują Adam Marchliński oraz Michał Żyro.

Bologna – Szachtar, transmisja online

Środowy mecz Ligi Mistrzów na Stadio Renato Dall’Ara, a także wszystkie inne, można oglądać również za pośrednictwem internetu. Od sezonu 2024/25 umożliwia to usługa CANAL+ online. Wszystkie mecze można oglądać dzięki pakietowi Super Sport, który jest dostępny już od 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 300 na zwycięzcę meczu Bologna – Szachtar z kodem GOAL

Przy okazji środowego meczu możesz skorzystać z oferty Superbet i zgarnąć 600 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów. Z promocji, która daje możliwość zagrania takiego zakładu po kursie 300, możesz skorzystać rejestrując konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Bologna – Szachtar, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bolognii 0% wygraną Szachtara 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bolognii

wygraną Szachtara

remisem

Bologna – Szachtar, kursy bukmacherskie

Gdzie obejrzeć mecz Bologna – Szachtar? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 2 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Bologna – Szachtar? Mecz rozegrany zostanie w środę (18 września) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.