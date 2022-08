PressFocus Na zdjęciu: Thomas Mueller

Bayern Monachium – VfL Wolfsburg: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bawarczycy zanotowali mocne wejście w sezon, gromiąc Eintracht. Czy powtórzą tę sztukę przeciwko Wilkom? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Allianz Arena Bundesliga Bayern Monachium VfL Wolfsburg 1.14 10.0 21.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2022 09:23 .

Bayern – Wolfsburg, gdzie oglądać

Bayern Monachium niezwykle efektownie rozpoczął nową kampanię. Bawarczycy najpierw wbili pięć bramek RB Lipsk w starciu o Superpuchar Niemiec (5:3), a w pierwszej kolejce Bundesligi rozgromili triumfatora Ligi Europy, Eintracht Frankfurt (6:1). Co ważne dla Juliana Nagelsmanna, bramki rozłożyły się “demokratycznie”. Może to oznaczać, że rzeczywiście odejście Roberta Lewandowskiego uwolniło możliwości strzeleckie pozostałych kolegów, choć będzie można to ocenić dopiero po zakończeniu sezonu.

A Wolfsburg nie bez kłopotów pokonał rywala z Ligi Regionalnej w ramach Pucharu Niemiec, zaś rozgrywki ligowe rozpoczął od remisu. Wilki nie zdołały u siebie pokonać Werderu Brema (2:2). Zobaczymy, jak poradzą sobie na stadionie rekordowych mistrzów kraju.

Bayern – Wolfsburg, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania meczów Bundesligi ma platforma streamingowa Viaplay. Niedzielny mecz mistrzów Niemiec nie będzie zatem dostępny w telewizji.

Bayern – Wolfsburg, transmisja na żywo za darmo

Transmisję z meczu Bundesligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Bayern – Wolfsburg, transmisja online

Aby obejrzeć mecz Bayern – Wolfsburg, wejdź na stronę viaplay.pl i wykup abonament miesięczny w cenie 34 złotych.

Bayern – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają większych szans Wilkom na pokąsanie prestiżowych rywali na Allianz Arena.

