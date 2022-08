Bayern – Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

W niedzielnej rywalizacji drugiej kolejki Bundesligi Bayern Monachium podejmie na własnym terenie ekipę Wolfsburga. Podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna chcą podtrzymać dobrą passę, którą na krajowym podwórku prezentują od startu sezonu 2022/2023. Czy “Wilki” będą w stanie postawić się mistrzowi Niemiec? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi, a także zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi i typami na niedzielne starcie.

Bayern – Wolfsburg, typy i przewidywania

Odejście Roberta Lewandowskiego kompletnie przewróciło do góry nogami ofensywę Bayernu Monachium. Strata najlepszego strzelca mogła wydawać się bolesna, choć z obozu Bawarczyków dochodziły głosy, że na braku klasycznej “dziewiątki” skorzystać mogą pozostali. I to właśnie mistrzom Niemiec udało się udowodnić w pierwszej kolejce, rozjeżdżając jak walec Eintracht Frankfurt. Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę będzie podobnie. Bayern wygląda imponująco i zapowiada się na to, że na krajowym podwórku ponownie nikt nie będzie w stanie z nim konkurować. Nasz typ – Bayern wygra więcej niż jedną bramką.

Bayern – Wolfsburg, sytuacja kadrowa

W trakcie niedzielnego meczu Bayern Monachium nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Erica Maxima Choupo-Motinga, Kingsleya Comana, Leona Goretzki oraz Bouna Sarra. Jeżeli chodzi o Wolfsburg, tutaj lista absencji jest nieco krótsza. W starciu z Bawarczykami na boisku nie pojawią się Yannick Gerhardt i Jonas Wind. Pod znakiem zapytania stoi również występ Killiana Fischera oraz Bartola Franjicia.

Bayern – Wolfsburg, ostatnie mecze

Od zakończenia okresu przygotowawczego Bayern Monachium rozegrał już dwa spotkania. Na inaugurację sezonu 2022/2023 zmierzył się z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec i po emocjonującym boju wygrał 5-3. W pierwszej kolejce Bundesligi Bawarczycy nie dali natomiast żadnych szans drużynie Eintrachtu Frankfurt, gromiąc ją aż 6-1.

Wolfsburg ligowy sezon rozpoczął dosyć przeciętnie, bowiem od remisu na własnym terenie z Werderem Brema. Bramki dla “Wilków” strzelali Lukas Nmecha oraz Joshua Guilavogui.

Bayern – Wolfsburg, historia

Weryfikując bezpośrednie starcia pomiędzy tymi zespołami nie da się nie zauważyć ogromnej dominacji mistrzów Niemiec. W minionym sezonie obie ekipy mierzyły się jedynie na poziomie Bundesligi. W rundzie jesiennej Bayern Monachium wygrał 4-0, natomiast na wiosnę padł remis 2-2. Aby zobaczyć ostatnie zwycięstwo Wolfsburga trzeba się cofnąć aż do 2015 roku. Wówczas po udanej serii rzutów karnych to “Wilki” triumfowały w Superpucharze Niemiec.

Bayern – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwościom, że każdy inny wynik poza wysokim zwycięstwem Bayernu będzie traktowany jako spora niespodzianka. Kurs na wygraną niedzielnych gospodarzy wynosi około 1,15. Stawiając na Wolfsburg można natomiast nieźle się obłowić – za jedną złotówkę bukmacherzy są w stanie zapłacić nawet 18 złotych.

Bayern – Wolfsburg, przewidywane składy

Bayern: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Kimmich, Gravenberch, Musiala, Muller, Gnabry, Mane

Wolfsburg: Casteels, Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven, Arnold, Svanberg, Wimmer, Brekalo, Marmoush, Nmecha

Bayern – Wolfsburg, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Bayernem Monachium a Wolfsburgiem rozegra się w niedzielę o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Viaplay.

