fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong i Victor Boniface

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayer – Kiel, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen po istotnym remisie z Bayernem Monachium pragnie wrócić na zwycięską ścieżkę w Bundeslidze. Nadarza się ku temu świetna okazja, bowiem mistrzów Niemiec czeka mecz z Kiel, czyli czerwoną latarnią ligi. Najbliższy rywal Aptekarzy do tej pory zgromadził zaledwie jeden punkt, remisując z Bochum. Pozostałe cztery mecze w jego wykonaniu zakończyły się porażkami, więc Bayer ma bardzo duże szanse na komplet punktów.

Mecz Bayer Leverkusen – Kiel rozpocznie się o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy.

Bayer – Kiel, transmisja TV

Spotkania Bayer Leverkusen – Kiel nie zobaczymy niestety w tradycyjnej telewizji. Transmisję zapewnia wyłącznie Viaplay.

Bayer – Kiel, transmisja online

Transmisja rywalizacji pomiędzy Crystal Palace a Liverpoolem będzie oczywiście dostępna w internecie. Wystarczy mieć dostęp do platformy streamingowej Viaplay. Transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV. Wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za 2 zł.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bayer – Kiel, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Bayeru 0% Remisem 0% Wygraną Kiel 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Bayeru

Remisem

Wygraną Kiel

Bayer – Kiel, kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Bayeru Leverkusen, kurs na zwycięstwo zespołu mistrza Niemiec wynosi tylko nieco powyżej 1.00, a dokładnie około 1.10.