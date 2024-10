Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: przewidywania

Nie ma co ukrywać, to będzie jednostronne spotkanie. Bayer Leverkusen na własnym terenie podejmie ekipę Holstein Kiel i trudno spodziewać się tutaj innego meczu i wyniku niż jednostronne, pewne i wysokie zwycięstwo mistrza Niemiec. Po prostu inaczej być nie może, bo beniaminek to zdecydowanie najsłabsza drużyna całej Bundesligi i nie ma co do tego wątpliwości. W zasadzie pytanie, jakie może nasuwać się kibicom, to to, jakim wynikiem zakończy się ten mecz. W mojej ocenie będzie tu pogrom. Mój typ na to spotkanie: powyżej 3.5 gola Bayeru Leverksuen.

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu drużyn są zupełnie od siebie odmienne. Nie ma co ukrywać, to starcie Dawida z Goliatem. Bayer Leverkusen do tej pory w tym sezonie zgromadził na swoim koncie 10 punktów w pięciu meczach. To daje zespołowi Xabiego Alonso 4. miejsce w Bundeslidze.

Z kolei jeśli chodzi o Holstein Kiel, to oni mają mizerny dorobek punktowy, który wynosi raptem jedno oczko. Tę cenną zdobycz udało się wywalczyć w meczu z Bochum, innym outsiderem ligi. Poza tym beniaminek, w barwach którego gra Tymoteusz Puchacz ma w swoim bilansie aż 17 straconych bramek w pięciu meczach. To oczywiście najwyższy wynik w lidze.

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: historia

Do tej pory zespoły te miały okazję rywalizować ze sobą w historii tylko raz. Miało to miejsce bardzo dawano temu, ponad 20 lat. Wówczas w sierpniu 2003 roku w Pucharze Niemiec ekipa Bayeru Leverkusen pokonała Holstein Kiel 3:1. Poza tym starciem nie ma w ostatnich latach starć na seniorskim poziomie.

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: kto wygra?

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Bayeru Leverkusen, kurs na zwycięstwo zespołu mistrza Niemiec wynosi tylko nieco powyżej 1.00, a dokładnie około 1.10. Remis to aż 11.00, zaś trzy punkty gości wyceniane są na ogromny kurs nawet 23.00.

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso Holstein Kiel Marcel Rapp Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Holstein Kiel Marcel Rapp Rezerwowi 7 Jonas Hofmann 8 Robert Andrich 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 21 Amine Adli 23 Nordi Mukiele 24 Aleix Garcia 44 Jeanuel Belocian 6 Marko Ivezic 7 Steven Skrzybski 11 Alexander Bernhardsson 15 Marvin Schulz 20 Fiete Arp 21 Thomas Dähne 23 Lasse Rosenboom 27 Tymoteusz Puchacz 37 Armin Gigovic

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji w sobotę 5 października 2024 roku o godzinie 15:30.

