Bayer – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (11 marca) mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Bayer – Arsenal, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Arsenal. Drużyna gości to jeden z najmocniejszych kandydatów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Anglicy nie mogą jednak stracić czujności, ponieważ już na wstępnym etapie czeka na nich czołowy niemiecki klub, który w tej edycji zdołał już pokonać chociażby Manchester City. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz naszą zapowiedź meczu Bayer – Arsenal

Bayer – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Bayer – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Trela.

Bayer – Arsenal, transmisja online

Spotkanie pomiędzy Bayerem a Arsenalem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Bayer – Arsenal, kto wygra?

Bayer – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.52 przy współczynniku 6.30 na wygraną Bayeru. Remis wyceniono kursem 4.25.

Bayer Leverkusen Arsenal 5.80 4.20 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2026 17:05

Gdzie oglądać mecz Bayer – Arsenal? Spotkanie Bayer – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Bayer – Arsenal? Mecz odbędzie się już w środę (11 marca) o godzinie 18:45.

