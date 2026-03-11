REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayer – Arsenal, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się mecz Bayer Leverkusen – Arsenal. Drużyna gości to jeden z najmocniejszych kandydatów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Anglicy nie mogą jednak stracić czujności, ponieważ już na wstępnym etapie czeka na nich czołowy niemiecki klub, który w tej edycji zdołał już pokonać chociażby Manchester City. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz naszą zapowiedź meczu Bayer – Arsenal
Bayer – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Bayer – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Trela.
Bayer – Arsenal, transmisja online
Spotkanie pomiędzy Bayerem a Arsenalem będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.
Bayer – Arsenal, kto wygra?
Bayer – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.52 przy współczynniku 6.30 na wygraną Bayeru. Remis wyceniono kursem 4.25.
Mecz odbędzie się już w środę (11 marca) o godzinie 18:45.
