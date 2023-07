IMAGO/Bagu Blanco/PRESSIN Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Juventus, gdzie oglądać?

FC Barcelona rozpoczyna przygotowania do sezonu, w którym będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Duma Katalonii udała się na tournee do Ameryki Północnej, gdzie rozegra kilka sparingowych meczów z czołowymi europejskimi klubami. Jej pierwszym rywalem będzie Juventus, dla którego również będzie to pierwsze kontrolne spotkanie podczas przygotowań.

W zespole Barcelony pierwszy występ mogą zaliczyć sprowadzeni latem Inigo Martinez i Ilkay Guendogan. Na murawie powinniśmy zobaczyć również trzech Polaków. W ekipie Dumy Katalonii Roberta Lewandowskiego, natomiast w drużynie gości Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Juventus.

Barcelona – Juventus, transmisja na żywo w TV

Sparingowy mecz Barcelona – Juventus rozegrany zostanie w niedzielę (23 lipca) o godzinie 4:30 czasu polskiego. Bezpłatna transmisja dostępna będzie usłudze STS TV po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL. Z kolei w telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1.

Barcelona – Juventus: transmisja na żywo za darmo

Z meczu Barcelona – Juventus dostępna będzie bezpłatna transmisja – w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Juventus zostanie odblokowany

Barcelona – Juventus, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz za darmo obejrzymy w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp napisaliśmy wyżej. Internetowa transmisja dostępna będzie również na stronie elevensports.pl po wykupieniu dostępu.

Barcelona – Juventus, kursy bukmacherów

Bukmacherzy w tym sparingu zdecydowanie stawiają na Barcelonę. Wyraźnie widać to w kursach oferowanych przez nich na ten mecz.

FC Barcelona Juventus FC 1.54 4.35 5.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2023 12:45 .

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Juventus? Transmisja będzie dostępna za darmo w usłudze STS z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Juventus? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (22 lipca) o godzinie 04:30 czasu polskiego.

