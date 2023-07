IMAGO/Colas Buera/Presinnphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Juventus, typy bukmacherskie

FC Barcelona w nadchodzącym sezonie będzie bronić mistrzostwa Hiszpanii. Juventus poprzednich rozgrywek nie mógł zaliczyć do udanych. To wszystko również sprawia, że przygotowania do nowego sezonu oba kluby rozpoczynają w odmiennych nastrojach. Faworytem meczu, który rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych jest FC Barcelona. Choć sparingowe spotkania rządzą się swoimi prawami, my w tej konfrontacji stawiamy właśnie na Dumę Katalonii. Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

FC Barcelona – Juventus, ostatnie wyniki

Obie drużyny są na początku przygotowań do nowego sezonu. Dla obu zespołów będzie to pierwsze sparingowe spotkanie, w związku z czym możemy spodziewać tego, że szkoleniowcy dadzą zagrać dużej liczbie swoich zawodników.

Dla Barcelony będzie to pierwsze z serii bardzo ciekawych kontrolnych meczów, ponieważ przed sezonem rozegra jeszcze sparingi z Arsenalem, Realem Madryt, Milanem i Tottenhamem Hotspur. Stara Dama również ma w planach pojedynku z Rossoneri i Królewskimi z Madrytu.

FC Barcelona – Juventus, historia

Obie drużyny w ostatnim czasie regularnie spotykają się w meczach towarzyskich. Takie pojedynki miały miejsce przed dwoma poprzednimi sezonami. W 2021 roku zakończył się pewną wygraną 3:0 Barcelony, natomiast przed rokiem remisem 2:2.

Ostatnie oficjalne spotkania miały miejsce w sezonie 2020/21, kiedy obie drużyny rywalizowały w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Duma Katalonii wygrała 2:0 w Turynie, natomiast Juventus zrewanżował się zwycięstwem 3:0 na Camp Nou

FC Barcelona – Juventus, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego sparingu jest Barcelona, na zwycięstwo której kursy oscylują w okolicy 1.50-1.55. Z kolei na wygraną Starej Damy przekraczają 5.00. Przy okazji tego meczu można skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

FC Barcelona – Juventus, kto wygra?

FC Barcelona – Juventus, przewidywane składy

W Barcelonie doszło latem do kilku istotnych zmian kadrowych. Z klubem pożegnali się przede wszystkim Sergio Busquets i Jordi Alba, którzy reprezentowali jej barwy prze wiele lat. Do zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza dołączyli natomiast Inigo Martinez, Ilkay Guendogan i Oriol Romeu. Drugi sezon w katalońskich barwach rozpocznie także Robert Lewandowski.

Z kolei zespole Juventusu nie zobaczymy już między innymi Juana Cuadrado i Angela Di Marię, którzy opuścili klub na zasadzie wolnych transferów. Stara Dama zdecydowała się natomiast na wykupienie Arkadiusza Milika.

Barcelona: Pena – R. Araujo, Martinez, Christensen – Alonso – Guendogan, Romeu, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Gavi

Juventus: Perin – Danilo, Bremer, Gatti – Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić – Chiesa, Milik

FC Barcelona – Juventus, transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Juventus rozegrany zostanie w niedzielę (23 lipca) o godzinie 4:30 czasu polskiego. W telewizji transmisja dostępna będzie na kanale Eleven Sports.

Zupełnie za darmo mecz Barcelona – Juventus będzie można oglądać także w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do bezpłatnej transmisji wystarczy spełnić dwa warunki – zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

