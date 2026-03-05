Avia – Raków, gdzie oglądać?
W czwartkowe popołudnie dojdzie do starcia w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. A w nim Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Avią Świdnik. Medaliki przystąpią do tej rywalizacji po bolesnej porażce ligowej z Lechem Poznań (3:4).
Avia Świdnik natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Gospodarze czwartkowego pojedynku ostatnio okazali się bowiem lepsi w lokalnych derbach od Stali Kraśnik (2:0). Nadchodzące starcie zapowiada się jednak jednstronnie na korzyść Rakowa Częstochowa.
Avia – Raków, transmisja w TV
Spotkanie Avia Świdnik – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.
Avia – Raków, transmisja online
Nadchodzące starcie obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Który zespół awansuje?
- Avia Świdnik
- Raków Częstochowa
0 Votes
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Spotkanie odbędzie się w czwartek (5 marca) o godzinie 13:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.