Raków Częstochowa w czwartek zagra z Avią Świdnik w ćwierćfinale Pucharu Polski. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Avia – Raków, gdzie oglądać?

W czwartkowe popołudnie dojdzie do starcia w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. A w nim Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Avią Świdnik. Medaliki przystąpią do tej rywalizacji po bolesnej porażce ligowej z Lechem Poznań (3:4).

Avia Świdnik natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Gospodarze czwartkowego pojedynku ostatnio okazali się bowiem lepsi w lokalnych derbach od Stali Kraśnik (2:0). Nadchodzące starcie zapowiada się jednak jednstronnie na korzyść Rakowa Częstochowa.

Avia – Raków, transmisja w TV

Spotkanie Avia Świdnik – Raków Częstochowa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Avia – Raków, transmisja online

Nadchodzące starcie obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

