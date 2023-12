Atletico - Lazio: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Atletico Madryt zmierzy się z Lazio Rzym. Obie ekipy walczą o pierwsze miejsce w tabeli grupy E. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Stefan Savić

Atletico Madryt – Lazio Rzym, gdzie oglądać

Spotkanie Atletico Madryt z Lazio Rzym rozstrzygnie, która z tych ekip zakończy fazę grupową na pierwszym miejscu. Obie drużyny zapewniły już sobie awans do kolejnej rundy, ale wygranie grupy może ułatwić drogę do ćwierćfinału. Przed pierwszym gwizdkiem więcej szans na to daje się oczywiście Atletico. Hiszpanom wystarczy remis, a ponadto mają atut własnego boiska. Nie powinniśmy jednak też odbierać szans Lazio na sprawienie niespodzianki. Włosi również znajdują się dobrej formie w ostatnich tygodniach.

Atletico Madryt – Lazio Rzym, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz Atletico Madryt z Lazio Rzym będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 4. Początek widowiska o godzinie 21:00.

Atletico Madryt – Lazio Rzym, transmisja online

Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Atletico Madryt – Lazio Rzym, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworytem tego meczu uznali Atletico Madryt. Z pewnością niemały wpływ miał na to fakt, że Rojiblancos są gospodarzem tego starcia. Ewentualna wygrana Lazio sensacją nie będzie, ale niespodzianką już tak.

Atletico Madryt Lazio Rzym 1.61 4.05 5.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2023 10:12 .

Gdzie obejrzeć mecz Atletico – Lazio? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 4 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Atletico – Lazio? Mecz rozpocznie się w środę, 13 grudnia, o godzinie 21:00.

