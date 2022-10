PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Tylko zwycięstwo podtrzyma szanse Rojiblancos na awans do fazy pucharowej. Sprostają wyzwaniu? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Civitas Metropolitano Liga Mistrzów, gr. B Atletico Madryt Bayer Leverkusen 1.75 3.90 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2022 08:42 .

Atletico – Bayer, gdzie oglądać

Atletico Madryt ma nóż na gardle. Tylko zwycięstwo z Bayerem Leverkusen podtrzyma nadzieje Rojiblancos na awans do fazy pucharowej. A najlepiej, gdyby jeszcze Club Brugge urwało we wtorek punkty FC Porto.

Hiszpanie prezentują się ostatnio solidnie. Do dobrej dyspozycji wrócił Antoine Griezmann i to właśnie Francuz ma poprowadzić gospodarzy do niezwykle istotnego triumfu.

Sprawdź nasze typy na mecz Atletico – Bayer.

Atletico – Bayer, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz na Civitas Metropolitano obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 6.

Atletico – Bayer, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny też w internecie. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wejdź najpierw na stronę internetową CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

6-miesięczny dostęp – 288 zł (zamiast 384 zł)

Atletico – Bayer, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że gospodarze mają znacznie większe szanse na zwycięstwo.

Atletico Madryt Bayer Leverkusen 1.75 3.90 4.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2022 08:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin