Atletico Madryt – Bayer Leverkusen: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Podopieczni Diego Simeone wciąż nie mają zapewnionego awansu do fazy pucharowej Champions League. W środę „Rojiblancos” zmierzą się z „Aptekarzami”.

Civitas Metropolitano Liga Mistrzów, gr. B Atletico Madryt Bayer Leverkusen 1.80 3.90 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 07:59 .

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, typy i przewidywania

Atletico Madryt choć pragmatyczne jak zawsze to w ostatnim czasie dość regularnie punktuje. Sytuacja „Rojiblancos” w Lidze Mistrzów nie jest jednak idealna. Szanse na wyjście z grupy oczywiście są, ale żeby nie oglądać się na innych, drużyna Diego Simeone musi wygrać dwa najbliższe spotkania. Najpierw czeka ich potyczka z Bayerem Leverkusen, który po chwilowym wzroście formy, gdy niemiecki klub przejął Xabi Alonso, znowu gra poniżej oczekiwań. Natomiast za tydzień Atletico Madryt pojedzie na wyjazd do Portugalii i mecz z Porto.

„Rojiblancos” są w dużo lepszej dyspozycji niż „Aptekarze”, a dodatkowo mają większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. Nasz typ: wygrana Atletico Madryt.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Oba zespoły zmagają się z falą kontuzji – u gospodarzy zabraknie tak kluczowych zawodników jak Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente oraz Sergio Reguilon, a goście najprawdopodobniej nie będą mogli liczyć na takich piłkarzy jak Sardar Azmoun, Karim Bellarabi, Exequiel Palacios, Florian Wirtz i Charles Aranguiz.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Tak jak wspomniano wyżej – Atletico Madryt jest w niezłej dyspozycji. Podopieczni Diego Simeone na pięć ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach wygrali trzy i zanotowali dwa remisy. W weekendowej kolejce La Ligi „Rojiblancos” w hitowym spotkaniu uporali się z Betisem (2:1). Jeśli chodzi o Bayer Leverkusen, to debiut Xabiego Alonso przeciwko Schalke i pewne zwycięstwo wynikiem 4:0 jest już tylko miłym wspomnieniem. „Aptekarze” od tamtej pory rozegrali trzy starcia, w których ponieśli dwie porażki oraz zaliczyli remis w meczu przeciwko Wolfsburgowi (1:1) w ostatniej serii gier Bundesligi.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, historia

W pierwszym spotkaniu obu ekip w obecnym sezonie Ligi Mistrzów niespodziewanie zwyciężył Bayer Leverkusen (2:0). W czterech poprzednich meczach pomiędzy tymi zespołami dwukrotnie wygrało Atletico Madryt, raz „Aptekarze” i padł jeden bezbramkowy remis.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w stolicy Hiszpanii jest tamtejsze Atletico Madryt. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.75, a typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to mniej więcej 4.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.90. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł, który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Atletico: Oblak; Reinildo, Savic, Gimenez, Molina; Carrasco, Kondogbia, Witsel, Correa; Morata, Griezmann

Bayer: Hradecky; Bakker, Hincapie, Tah, Tapsoba, Frimpong; Andrich, Demirbay; Diaby, Schick, Hudson-Odoi

Atletico Madryt – Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Środowy mecz transmitowany będzie na Polsacie Sport Premium 6. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports na pół roku, to zapłacicie tylko 288 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek starcia na Metropolitano Stadium w środę 26 października o godzinie 21:00.

