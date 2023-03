IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Athletic Bilbao – FC Barcelona, gdzie oglądać

W ramach 25. kolejki La Liga FC Barcelona zmierzy się w niedzielę na San Mames z Athletic Bilbao. Podopieczni Xaviego Hernandeza są oczywiście faworytem tego spotkania, ale muszą zagrać zdecydowanie lepiej niż w ostatnim meczu z Valencią, jeżeli chcą zgarnąć pełną pulę. Duma Katalonii przystąpi do tego meczu wzmocniona Robertem Lewandowskim, który wraca do gry po przerwie spowodowanej kontuzją.

Baskowie zajmują obecnie 9. miejsce w ligowej tabeli, ale w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt. To nie wróży im dobrze przed konfrontacją z aktualnym liderem ligowej tabeli. Piłkarzom Athletic Bilbao nie można jednak odbierać szans w tym spotkaniu i na pewno wybiegną na murawę z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Sprawdź nasze typy na mecz Bilbao – Barcelona.

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Mecz Bilbao – Barcelona odbędzie się w niedzielę (12 marca) o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport, a jego komentatorami będą Adam Marchliński i Leszek Orłowski.

Athletic Bilbao – Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Barcelony w stolicy Kraju Basków będzie można obejrzeć za darmo korzystając z usługi STS TV. Z bezpłatnej transmisji mogą skorzystać wszyscy klienci bukmachera. Aby skorzystać z oferty wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Athletic Bilbao – Barcelona zostanie odblokowany

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja online

Wszystkie mecze Barcelony, ale nie tylko, można oglądać za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapewniający dostęp do najważniejszych piłkarskich wydarzeń, jest dostępny w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za pół roku dostępu do tego pakietu zapłacisz 354 zł, co w przeliczeniu na miesiąc daje 59 zł. To o 60 zł mniej niż w standardowej ofercie.

Athletic Bilbao – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na wygraną w niedzielnym meczu dają oczywiście Barcelonie, ale nie stawiają jej w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Na wygraną Dumy Katalonii można bowiem postawić nawet po kursie 2.25.

Athletic Bilbao FC Barcelona 3.55 3.35 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2023 10:53 .