Athletic Bilbao – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (12.03.2023)

Athletic Bilbao - Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. Duma Katalonii w niedzielny wieczór będzie starała się zrobić kolejny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii, a jednym z wydarzeń tego spotkania będzie powrót do gry Roberta Lewandowskiego.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

San Mames Barria LaLiga Athletic Bilbao FC Barcelona 3.70 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 22:03 .

Athletic Bilbao – Barcelona, typy i przewidywania

Choć Baskowie nie spisują się ostatnio najlepiej, w niedzielę będą chcieli postawić Barcelonie trudne warunki. Duma Katalonii jest oczywiście faworytem, ale jej forma również jest daleka od ideału. W przypadku tego meczu nie wykluczamy niespodzianki i straty punktów przez gości. Stawiamy jednak na to, że to właśnie Duma Katalonii jako pierwsza wyjdzie w tym meczu na prowadzenie. Taka sytuacja miała miejsce w 13 z 15 ostatnich ligowych meczów z udziałem katalońskiego zespołu. Nasz typ: pierwszy gol – Barcelona

Athletic Bilbao – Barcelona, ostatnie wyniki

Baskowie w niedzielny wieczór będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, ale do spotkania z Barceloną przystąpią w nienajlepszym dla siebie momencie. Athletic w trzech ostatnich ligowych spotkaniach zapisał na swoje konto zaledwie jeden punkt. Najpierw musieli uznać wyższość Atletico Madryt (0:1 na wyjeździe) i Girony (2:3 u siebie), a przed tygodniem tylko bezbramkowo zremisowali w Madrycie z miejscowym Rayo Vallecano. W międzyczasie Athletic uległ także 0:1 Osasunie Pampeluna w półfinale Pucharu Króla.

FC Barcelona przed niedzielnym spotkaniem na San Mames ma sześć punktów przewagi nad Realem Madryt, który w sobotę pokonał u siebie 3:1 Espanyol Barcelona. Drużyna Xaviego Hernandeza na papierze jest faworytem, ale forma prezentowana przez zespół w ostatnich tygodniach nie daje kibicom pewności co do zdobycia trzech punktów w Bilbao.

Barcelona wygrała swoje dwa spotkanie spotkania, najpierw ogrywając 1:0 Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla, a następnie pokonując 1:0 Valencię w ligowym meczu. W drugim wypadku jedenastka ze stolicy Katalonii miała jednak sporo szczęścia, a w zdobyciu trzech punktów niewątpliwie pomogły jej błędne decyzje sędziego.

Athletic Bilbao – Barcelona, historia

FC Barcelona nie przegrała żadnego z sześciu ostatnich bezpośrednich pojedynków z Athletic Bilbao. Aż pięć z nich zakończyło się wygranymi drużyny z Katalonii. Baskowie po raz ostatni komplet punktów zdobyli w sierpniu 2019 roku, kiedy przed własną publicznością wygrali skromnie 1:0.

Ostatnie dwie konfrontacje tych drużyn miały miejsce na Camp Nou i zakończyły się pewnymi wygranymi 4:0 Barcelony. W jesiennym meczu na listę strzelców wpisywali się Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Robert Lewandowski i Ferran Torres.

Athletic Bilbao – Barcelona, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Xaviego Hernandeza, ale w żadnym wypadku nie odbierają szans gospodarzom. Ich zdaniem wynik tego spotkania jest sprawą otwartą. Dlatego też zwracamy uwagę na oferowany przez STS zakład bez ryzyka 100 zł, który warto wykorzystać stawiając na ten mecz. Odbierzesz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny.

Athletic Bilbao – Barcelona, kto wygra?

Athletic Bilbao – Barcelona, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do niedzielnego spotkania poważnie osłabieni. Ze względów zdrowotnych na murawie nie będą mogli się pojawić Ander Herrera, Jon Mocillo i Unai Simon. Nieobecny będzie również Oihan Sancet, który musi pauzować za czerwoną kartkę, którą został ukarany podczas ostatniego meczu z Rayo. W pełni gotowy do gry wydaje się być Inigo Martinez, który ostatnio narzekał na uraz stopy.

Do składu Barcelony wraca dwóch bardzo ważnych zawodników – Robert Lewandowski i Gavi. Pierwszy ostatnio narzekał na drobny uraz, natomiast drugi pauzował za kartki. Trener Xavi Hernandez nie będzie miał jednak do swojej dyspozycji Ronalda Araujo (czerwona kartka), Pedriego i Ousmane Dembele (kontuzje).

Athletic Bilbao – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 25. kolejki La Liga Athletic Bilbao – Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport, a mecz skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski.

Jeżeli szukasz transmisji, którą obejrzysz za pośrednictwem internetu, znajdziesz ją w usłudze CANAL+ online. Za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, dzięki któremu obejrzysz wszystkie mecze Barcelony do końca sezonu, zapłacisz tylko 354 zł, co daje 59 zł miesięcznie. Z promocji, która pozwala zaoszczędzić 60 zł, skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Tradycyjnie ligowy mecz z udziałem Barcelony można także obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do darmowej do darmowej transmisji jest możliwy po spełnieniu dwóch warunków – rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrania dowolnego zakładu w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

