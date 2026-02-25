Atalanta Bergamo podejmie Borussię Dortmund w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się w środę (25 lutego) o godz. 18:45. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Atalanta – Borussia: gdzie oglądać?

Atalanta Bergamo zagra na własnym stadionie z Borussią Dortmund w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Przed tygodniem niemiecki gigant wygrał na Signal Iduna Park (2:0), znacząco przybliżając się do awansu do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Na listę strzelców wpisali się Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier.

Włosi nie zamierzają jednak składać broni i zapowiadają walkę o odwrócenie losów dwumeczu. Nadzieję kibicom z Bergamo daje dobra forma Nicoli Zalewskiego, który w miniony weekend zaliczył asystę w starciu przeciwko Lazio Rzym. Atalanta liczy, że przed własną publicznością zdoła odrobić straty i sprawić niespodziankę.

Atalanta – Borussia: transmisja w TV

Rewanżowy mecz między Atalantą Bergamo a Borussią Dortmund obejrzysz na żywo w telewizji. Potyczka będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Kamil Kania oraz Michał Trela skomentują mecz.

Atalanta – Borussia: stream online

Spotkanie Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp do meczu można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Atalanta – Borussia: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Atalanta Bergamo

Borussia Dortmund Atalanta Bergamo

Borussia Dortmund 0 Votes

Atalanta – Borussia: kursy bukmacherskie

Atalanta Borussia Dortmund 2.20 3.65 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2026 20:04

Kiedy odbędzie się mecz Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund? Spotkanie odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 18:45. Gdzie obejrzeć spotkanie Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie CANAL+ online.

