Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (25.02.2026)

16:35, 25. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Atalanta Bergamo podejmie Borussię Dortmund w rewanżowym meczu fazy play-off Ligi Mistrzów. Spotkanie rozpocznie się w środę (25 lutego) o godz. 18:45. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Nicola Zalewski
Atalanta – Borussia: gdzie oglądać?

Atalanta Bergamo zagra na własnym stadionie z Borussią Dortmund w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Przed tygodniem niemiecki gigant wygrał na Signal Iduna Park (2:0), znacząco przybliżając się do awansu do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Na listę strzelców wpisali się Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier.

Włosi nie zamierzają jednak składać broni i zapowiadają walkę o odwrócenie losów dwumeczu. Nadzieję kibicom z Bergamo daje dobra forma Nicoli Zalewskiego, który w miniony weekend zaliczył asystę w starciu przeciwko Lazio Rzym. Atalanta liczy, że przed własną publicznością zdoła odrobić straty i sprawić niespodziankę.

Atalanta – Borussia: transmisja w TV

Rewanżowy mecz między Atalantą Bergamo a Borussią Dortmund obejrzysz na żywo w telewizji. Potyczka będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Kamil Kania oraz Michał Trela skomentują mecz.

Atalanta – Borussia: stream online

Spotkanie Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp do meczu można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Atalanta – Borussia: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów?

  • Atalanta Bergamo
  • Borussia Dortmund
  • Atalanta Bergamo
  • Borussia Dortmund

0 Votes

Atalanta – Borussia: kursy bukmacherskie

Atalanta
Borussia Dortmund
2.20
3.65
3.10
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2026 20:04
Kiedy odbędzie się mecz Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund?

Spotkanie odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 18:45.

Gdzie obejrzeć spotkanie Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund?

Mecz będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie CANAL+ online.

