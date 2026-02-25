Atalanta – Borussia: gdzie oglądać?
Atalanta Bergamo zagra na własnym stadionie z Borussią Dortmund w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów. Przed tygodniem niemiecki gigant wygrał na Signal Iduna Park (2:0), znacząco przybliżając się do awansu do 1/8 finału prestiżowych rozgrywek. Na listę strzelców wpisali się Serhou Guirassy oraz Maximilian Beier.
Włosi nie zamierzają jednak składać broni i zapowiadają walkę o odwrócenie losów dwumeczu. Nadzieję kibicom z Bergamo daje dobra forma Nicoli Zalewskiego, który w miniony weekend zaliczył asystę w starciu przeciwko Lazio Rzym. Atalanta liczy, że przed własną publicznością zdoła odrobić straty i sprawić niespodziankę.
Atalanta – Borussia: transmisja w TV
Rewanżowy mecz między Atalantą Bergamo a Borussią Dortmund obejrzysz na żywo w telewizji. Potyczka będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Kamil Kania oraz Michał Trela skomentują mecz.
Atalanta – Borussia: stream online
Spotkanie Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online, a dostęp do meczu można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
Atalanta – Borussia: kursy bukmacherskie
Spotkanie odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 18:45.
Mecz będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 2 oraz w serwisie CANAL+ online.
