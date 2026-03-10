Atalanta Bergamo – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.03.2026)

Atalanta – Bayern: gdzie oglądać?
Atalanta Bergamo zmierzy się na własnym stadionie z Bayernem Monachium w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Włoski zespół zameldował się w tej fazie rozgrywek po emocjonującym dwumeczu z Borussią Dortmund. Choć w Niemczech przegrał (0:2), to przed własną publicznością odrobił straty z nawiązką, wygrywając aż (4:1). W drużynie z Bergamo w dobrej formie znajduje się Nicola Zalewski, który w miniony weekend zanotował asystę w meczu Serie A.
Bayern przystępuje jednak do rywalizacji w roli faworyta. Bawarski gigant jest liderem 1. Bundesligi i pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec. Fazę ligową Ligi Mistrzów zakończył z zaledwie jedną porażką. Sprawdź naszą zapowiedź meczu Atalanta Bergamo – Bayern Monachium.
Atalanta – Bayern: transmisja w TV
Mecz Atalanta Bergamo – Bayern Monachium będzie dostępny na żywo w telewizji na antenie CANAL+ 360. Do skomentowania rywalizacji zostali Bartosz Gleń oraz Tomasz Lipiński. Pierwszy gwiazdek we Włoszech zaplanowano na godzinę 21:00.
Atalanta – Bayern: stream online
Spotkanie pomiędzy Atalantą Bergamo a Bayernem Monachium będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera STS i oglądać mecze Ligi Mistrzów.
Atalanta – Bayern: kursy bukmacherskie
Spotkanie rozpocznie się we wtorek (10 marca) o godzinie 21:00.
