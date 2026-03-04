Aston Villa – Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Aston Villa – Chelsea, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Aston Villa – Chelsea. Drużyna z Birmingham w ostatnich tygodniach utraciła rozpęd i jej pozycja w czołowej czwórce tabeli stała się zagrożona. Chęć na wyprzedzenie gospodarzy ma zespół z Londynu, który w razie środowego zwycięstwa, będzie tracił do najbliższego rywala już tylko trzy punkty. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Aston Villa – Chelsea

Aston Villa – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Aston Villa – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Aston Villa – Chelsea, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Aston Villi i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Aston Villa – Chelsea, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Aston Vilii

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Aston Villa – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 2.50, przy współczynniku 2.85 na wygraną Aston Villi. Remis wyceniono kursem 3.45.

Aston Villa Chelsea 2.80 3.35 2.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 18:04

