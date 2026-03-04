REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Aston Villa – Chelsea, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Aston Villa – Chelsea. Drużyna z Birmingham w ostatnich tygodniach utraciła rozpęd i jej pozycja w czołowej czwórce tabeli stała się zagrożona. Chęć na wyprzedzenie gospodarzy ma zespół z Londynu, który w razie środowego zwycięstwa, będzie tracił do najbliższego rywala już tylko trzy punkty. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Aston Villa – Chelsea
Aston Villa – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Aston Villa – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 5. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.
Aston Villa – Chelsea, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Aston Villi i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Aston Villa – Chelsea, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Aston Vilii
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Aston Villa – Chelsea, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Chelsea. Kurs na takie zdarzenie to 2.50, przy współczynniku 2.85 na wygraną Aston Villi. Remis wyceniono kursem 3.45.
Spotkanie Aston Villa – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 5, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.
