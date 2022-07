PressFocus Na zdjęciu: Raków - Astana

Astana – Raków: transmisja w TV i online. O godzinie 17:00 rozpocznie się rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy, w którym formalności w walce o awans do kolejnej fazy powinien dopełnić wicemistrz Polski. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Astana – Raków w telewizji i online.

Astana Arena Liga Konferencji Europy, kwalifikacje FK Astana Raków Częstochowa 3.45 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2022 10:33 .

Astana – Raków, gdzie obejrzeć

Sprawa awansu do kolejnej rundy została praktycznie rozstrzygnięta w Częstochowie. Podopieczni Marka Papszuna przed własną publicznością wygrali efektownie 5:0 i przed rewanżem w Kazachstanie są w komfortowej sytuacji. FK Astana, która przez wielu była uznawana za faworyta dwumeczu, w pierwszym spotkaniu zaprezentowała się bardzo słabo, a wpływ na to z pewnością miały również duże perturbacje przy podróży do Polski.

Rewanżowy mecz, który odbędzie się na Astana Arena w Nur-Sułtan wydaje się być formalnością. Jesteśmy jednak przekonani, że piłkarze Rakowa potraktują go bardzo poważnie i będą chcieli wrócić do Polski z kolejną wygraną. Sprawdź typy na mecz Astana – Raków.

Astana – Raków, transmisja na żywo w TV

Rewanżowe spotkania z udziałem Rakowa nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Mecz, który odbędzie się w czwartek (28 lipca) o godzinie 17:00 będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Marcin Pawłowski i Goncalo Feio.

Astana – Raków, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz będzie można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu, korzystając z transmisji prowadzonej przez Viaplay. Aby mieć do niej dostęp należy wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 zł.

Astana – Raków, kursy bukmacherskie

Raków, który jest już praktycznie pewny awansu, jest uznawany przez bukmacherów za faworyta rewanżowego spotkania w Kazachstanie. Kursy na zwycięstwo częstochowian nie przekraczają 2.30.

FK Astana Raków Częstochowa 3.45 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lipca 2022 10:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin