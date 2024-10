AS Roma - Dynamo: transmisja. Interesująco zapowiada się czwartkowe starcie na Stadio Olimpico w Rzymie. Sprawdź, gdzie można zobaczyć spotkanie w internecie oraz w telewizji.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AS Roma Dynamo Kijów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 08:31 .

AS Roma – Dynamo, gdzie oglądać

AS Roma i Dynamo Kijów to ekipy, które dzieli w tabeli Ligi Europy różnica zaledwie jednego punktu. Giallorossi przystąpią do potyczki, chcąc przerwać serię trzech spotkań bez wygranej. W trakcie minionego weekendu rzymianie ulegli u siebie Interowi Mediolan (0:1). Z kolei Ukraińcy mają za sobą wysokie zwycięstwo nad Obołań Kijów (5:1). Sprawdź nasze typy na mecze Ligi Europy.

AS Roma – Dynamo, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe starcie na arenie w Rzymie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu AS Roma – Dynamo Kijów będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 4 PPV od godziny 18:45.

AS Roma – Dynamo, transmisja online

Starcie na Stadio Olimpico w Rzymie będzie można też zobaczyć w internecie. Taką możliwość zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smartt TV.

AS Roma – Dynamo, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? wygraną AS Romy 0% wygraną Dynamo 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną AS Romy

wygraną Dynamo

remisem

AS Roma – Dynamo, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną AS Romy kształtuje się w wysokości 1.50. Remis oszacowano na 4.50. Z kolei rozwiązanie ze zwycięstwem Dynama Kijów wyceniono na 6.40 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

AS Roma Dynamo Kijów 1.48 4.50 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 08:31 .

Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Dynamo? Spotkanie będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport Premium 4 PPV i na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz AS Roma – Dynamo? Spotkanie rozpocznie się w czwartek (24 października) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.