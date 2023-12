IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal – Wolverhampton, gdzie oglądać

Kibice Arsenalu wreszcie mają powody do zadowolenia. Ich ulubieńcy wykorzystali dwa remisy Manchesteru City z rzędu i przejęli fotel lidera w Premier League. Do tego imponują w obronie – nikt w lidze nie stracił tak mało bramek (10), co Kanonierzy. Świetnie wiedzie się im też w Lidze Mistrzów, w której już wywalczyli sobie awans z pierwszej lokaty. Tymczasem w Wolverhampton nie panują takie dobre nastroje. Trener O’Neil grzmiał po ostatniej porażce z Fulham (2:3), a była to druga klęska w trzech ostatnich kolejkach. Jasno trzeba też powiedzieć, że Wilki nie będą faworytami starcia na Emirates Stadium.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Wolvehampton.

Arsenal – Wolverhampton, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Arsenal – Wolverhampton, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Emirates Stadium.

Arsenal – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Kanonierzy mają znacznie większe szanse na triumf w sobotnim starciu.

Arsenal Wolverhampton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 grudnia 2023 09:02 .

