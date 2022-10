fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Tottenham: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Niezwykle ciekawie zapowiada się pierwszy sobotni mecz w ramach dziewiątej kolejki w Premier League. To będą 192. derby północnego Londynu. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w TV i online z meczu Arsenal – Tottenham.

Arsenal – Tottenham Hotspur, gdzie oglądać

Obie londyńskie ekipy przystąpią do sobotniej potyczki w lidze angielskiej, chcąc umocnić swoje pozycje w tabeli Premier League. Arsenal przed starciem jest liderem rozgrywek. Tymczasem Tottenham zadomowił się na trzecim miejscu.

Drużyna Mikela Artety w 14 ostatnich spotkaniach przegrała tylko raz, gdy musiała uznać wyższość Man Utd (1:3). Przed przerwą na spotkania reprezentacyjne Arsenal pokonał natomiast pewnie Brentford (3:0).

The Spurs w czterech ostatnich meczach zanotowali z kolei trzy zwycięstwa i jedną porażkę. W ramach ósmej kolejki Premier League londyńczycy pokonali Leicester City (6:2).

Sprawdźcie nasze typy na mecz Arsenal – Tottenham.

Arsenal – Tottenham Hotspur, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie w ramach Premier League będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania Arsenal – Tottenham będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 2.

Arsenal – Tottenham Hotspur, transmisja online

Rywalizację derbową będzie można nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także w internecie. Transmisję z meczu Arsenal – Tottenham będzie można zobaczyć na stronie internetowej CANAL+ Online. Warto skorzystać z naszej oferty – masz wówczas szansę zaoszczędzić aż 96 złotych!

1-miesięczny dostęp – 49 zł

6-miesięczny dostęp – 198 zł (zamiast 294 zł)

Spotkanie będzie także do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay. By uzyskać dostęp do transmisji, wejdź na stronę Viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Arsenal – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworyta potyczki na Emirates Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Arsenalu oscyluje w granicach 2,12.

Arsenal Tottenham 2.07 3.70 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2022 09:34 .

