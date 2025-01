Arsenal - Newcastle United: Transmisja i stream online. Już we wtorek odbędzie się spotkanie w ramach półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Arsenal - Newcastle.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Arsenal – Newcastle, gdzie oglądać?

Już we wtorkowy wieczór dojdzie do spotkania półfinałowego w ramach Pucharu Ligi Angielskiej, w którym Arsenal przed własną publicznością podejmie Newcastle United. Kanonierzy przystąpią do tej rywalizacji w nie najlepszych nastrojach, bowiem w swoim ostatnim występie zremisowali z Brighton & Hove Albion.

Newcastle United natomiast może się pochwalić znakomitą formą. Podopieczni Eddiego Howe’a bowiem wygrali sześć swoich ostatnich meczów. Teraz jednak czeka ich trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Arsenalem na Emirates Stadium.

Arsenal – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Newcastle United nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz jedynie w internecie.

Arsenal – Newcastle, transmisja za darmo

Wtorkowy mecz Arsenalu z Newcastle, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (z tego linku) Postaw dowolny zakład za min. 2 zł w czasie 24h przed meczem lub na live Transmisja z meczu Arsenal – Newcastle zostanie odblokowana. Aby obejrzeć mecz przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz interesujący Ciebie pojedynek

Arsenal – Newcastle, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł śledzić za pośrednictwem platformy Viaplay. Ponadto mecz będzie również do obejrzenia w usłudze STS TV.

Arsenal – Newcastle, kto wygra?

Arsenal – Newcastle, kursy bukmacherskie

Arsenal Newcastle 1.72 4.00 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 stycznia 2025 07:54 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arsenal – Newcastle? Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem platformy Viaplay, a także usługi STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Newcastle? Mecz odbędzie się już we wtorek, 7 stycznia, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.