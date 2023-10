IMAGO / PPAUK Na zdjęciu: James Maddison

Anglia – Włochy, gdzie oglądać

Reprezentacja Anglii rozgrywa świetne eliminacje do Euro 2024. Synowie Albionu stracili punkty dopiero w ostatnim meczu z Ukrainą (1:1). I tak mają ich na koncie 13. Kadra Włoch, za to, rozpoczęła kwalifikacje słabo. Teraz ma jednak ogromną okazję, by nadepnąć wielkim rywalom na pięty i pokazać, że Squadra Azzurra też jest w stanie zająć pierwsze miejsce w grupie. Wywieźć oczka z Wembley z pewnością nie będzie jednak łatwym przedsięwzięciem.

Anglia – Włochy, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie obejrzysz na kanałach Polsat Sport i TVP Sport.

Anglia – Włochy, transmisja online

Mecz dostępny będzie również w internecie. By go obejrzeć, musisz wejść na stronę polsatboxgo.pl i wykupić odpowiedni abonament. Możesz też skorzystać ze strony sport.tvp.pl, gdzie transmisja dostępna będzie za darmo.

