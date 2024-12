SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Girona FC – Liverpool FC, gdzie oglądać?

Girona zmierzy się u siebie z Liverpoolem w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Wymienione drużyny są w zupełnie innych sytuacjach – Hiszpanie zajmują dopiero 30. miejsce w tabeli, a Anglicy zasiadają na fotelu lidera. Czy podopieczni Arne Slota, mający na swoim koncie komplet zwycięstw, zachowają nieskazitelny bilans? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem. Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Girona FC – Liverpool FC.

Girona FC – Liverpool FC, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów rzecz jasna będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Ten mecz znajdziesz bowiem na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2.

Girona FC – Liverpool FC, transmisja online

Potyczkę Girony z Liverpoolem możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie bowiem emitowane na platformie CANAL+ online. Teraz korzystając z naszego linku warto wykupić abonament w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Dzięki temu otrzymasz dostęp do pakietu Super Sport. Potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować. Dodajmy, że opisywana promocja trwa tylko do 11 grudnia.

Girona FC – Liverpool FC, sonda

Girona FC – Liverpool FC, kursy bukmacherskie

Girona Liverpool FC 6.10 4.70 1.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2024 20:42 .

Gdzie obejrzeć mecz Girona FC – Liverpool FC? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Girona FC – Liverpool FC? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (10 grudnia) o godzinie 18:45.

