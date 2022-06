PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Węgry: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W pierwszej kolejce tegorocznej Ligi Narodów Węgrzy sprawili Synom Albionu niemiłą niespodziankę. Czy ci teraz odpłacą pięknym za nadobne? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Anglia – Węgry, gdzie oglądać

Reprezentacja Anglii doznała w pierwszej kolejce nieprzyjemnej niespodzianki. Po trafieniu Dominika Szoboszlaia wicemistrzowie Europy przegrali z Węgrami. Później Synowie Albionu prezentowali się już lepiej, ale ich sytuacja w grupie Ligi Narodów jest nie do pozazdroszczenia.

Nie ulega wątpliwości, że piłkarze obu drużyn wyczekują już końca sezonu i chwili odpoczynku. Harry Kane pozostaje jednak w pościgu za rekordem Wayne’a Rooneya, a w dodatku gracze Southgate’a z pewnością chcą zamazać wspomnienia o meczu na Węgrzech.

Anglia – Węgry, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na Molineux Stadium obejrzysz na Polsat Sport News.

Anglia – Węgry, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby wtorkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport News jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Anglia – Węgry, transmisja online

Rzecz jasna, mecz będzie dostępny również w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę polsatboxgo.pl i wykupić sportowy abonament.

Anglia – Węgry, kursy bukmacherskie

Za Anglikami stoi jakość piłkarska oraz trybuny. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że to gospodarze są faworytami nadchodzącego starcia.

Anglia Węgry 1.28 6.20 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2022 14:29 .

