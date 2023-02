IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Ferran Torres i Robert Lewandowski

Almeria – FC Barcelona: transmisja TV oraz stream online. Duma Katalonii stanie w niedzielę przed szansą powiększenia do 10 punktów przewagi nad Realem Madryt i zrobienia kolejnego kroku w kierunku mistrzostwa. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Barcelony zupełnie za darmo.

Almeria – Barcelona, gdzie oglądać

FC Barcelona po wieczornym meczu z Almerią może mieć już 10 punktów przewagi nad Realem Madryt. Królewscy w sobotę tylko zremisowali w derbowym spotkaniu z Atletico Madryt, co otwiera Dumie Katalonii drogę do powiększenia przewagi. Podopieczni Xaviego Hernandeza zrobią więc wszystko, aby wywieźć z Almerii komplet puntów, który znacząco przybliżyłby ich do mistrzowskiego tytułu.

Możliwość powiększenia przewagi nad Realem jest z pewnością dodatkowo motywacją dla zawodników Barcelony, którzy wybiegną na murawę w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Wygrana pozwoli im również chociaż po części zapomnieć ostatnią pucharową porażkę z Manchesterem Untied. Sprawdź typy na mecz Almeria – Barcelona.

Almeria – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Transmisja niedzielnego spotkania Almeria – Barcelona, które rozpocznie się o godzinie 18:30, będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Adam Marchliński i Leszek Orłowski.

Almeria – Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Jeżeli szukasz darmowej transmisji z meczu Almeria – Barcelona to znajdziesz ją w usłudze STS TV. Ta jest bezpłatnie udostępniona wszystkim klientom bukmachera. Aby skorzystać z oferty wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Almeria – Barcelona zostanie odblokowany

Almeria – Barcelona, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz możemy obejrzeć w usłudze CANAL+ online, która jest teraz dostępna w świetnej promocji. Tylko do 28 lutego, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony, możesz zaoszczędzić aż 126 zł. Za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz tylko 288 zł. W przeliczeniu na miesiąc to zaledwie 48 zł.

Almeria – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie stawiają w tym meczu na Barcelonę. Kursy na wygraną katalońskiego zespołu nie przekraczają aktualnie 1.50.

Almeria FC Barcelona 7.60 5.60 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2023 08:59 .