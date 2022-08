PressFocus Na zdjęciu: Żukowski w barwach Lechii Gdańsk

Lech Poznań poinformował o wypożyczeniu Mateusza Żukowskiego z Glasgow Rangers. Prawy obrońca trafi do mistrza Polski na zasadzie wypożyczenia, ale Kolejorz zapewnił sobie opcję wykupu.

Mateusz Żukowski będzie reprezentował w przyszłym sezonie barwy Lecha Poznań

Kolejorz zapewnił sobie opcję wykupu 20-latka z Glasgow Rangers

Polak ma wzmocnić rywalizację na prawej stronie defensywy mistrza Ekstraklasy

Mateusz Żukowski zawodnikiem Lecha Poznań

Lech Poznań sfinalizował swój piąty transfer do klubu w trwającym okienku. Mistrz Polski usilnie poszukiwał zawodnika mogącego obsadzić prawą stronę defensywy i wreszcie go odnalazł. Na Bułgarską zawita Mateusz Żukowski.

20-latek świetnie zna Ekstraklasę, bo opuścił ją zaledwie pół roku temu. Wtedy zmienił Lechię Gdańsk na Glasgow Rangers. Choć nabytego w Szkocji doświadczenia nikt mu nie odbierze, nie zwojował seniorskiej drużyny. Łącznie wystąpił w jej barwach trzykrotnie. Teraz wyspiarski gigant wypożyczył Polaka do Lecha. Wszystkie strony liczą na regularną grę młodzieżowego reprezentanta kraju.

– Mateusz został teraz do nas wypożyczony do końca obecnego sezony, mamy też zagwarantowaną opcję wykupu – powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. – Nasz nowy zawodnik ma wzmocnić rywalizację na prawej obronie, gdzie będzie walczył o miejsce w składzie z Joelem Pereirą oraz Alanem Czerwińskim, który teraz jest kontuzjowany. Może jednak również grać wyżej, czyli jako skrzydłowy. Mateusz dobrze zna naszą ligę, wyjechał z niej do mocnego klubu, gdzie wzmocnił się jeszcze fizycznie. Liczymy na jego dalszy rozwój w naszym klubie – dodał Rząsa.

Sam Żukowski nie ukrywa, że jest przystosowany do gry zarówno w obronie, jak i na skrzydle.

– Ja się czuję dobrze na obu pozycjach. Decyzja trenera Lecha, gdzie będę grał. W Rangers byłem ustawiany na prawej obronie. Może nie w meczach, bo tych nie było za dużo, ale szlifowany byłem jako boczny defensor i mocno pracowałem na grę w obronie. Choć oczywiście na skrzydle też czuję się dobrze. To pierwsza pozycja, na której grałem. Dlatego jestem gotowy do występów w obu miejscach – wyznał zawodnik.

Lech ma przed sobą fazę grupową Ligi Konferencji, ale musi też myśleć o odwróceniu sytuacji w lidze. Kolejorz rozegrał pięć spotkań, z których wygrał tylko jedno. Obecnie znajduje się w strefie spadkowej.

