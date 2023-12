Oriol Romeu to piłkarz, którego Girona chętnie widziałaby w swoich szeregach. Odmienną wizję ma Barcelona. Transfer Hiszpana jest skomplikowany.

Oriol Romeu łączony jest z transferem w zimowym oknie transferowym

Hiszpana chętnie ponownie zatrudniłaby Girona

Barcelona ma jasne stanowisko w tej sprawie

Barcelona zablokuje transfer do lidera La Ligi

Barcelona latem uznała, że Oriol Romeu będzie odpowiednim zawodnikiem do środka pola. Mistrz Hiszpanii traktował pomocnika jako tymczasową i budżetową opcję. Zawodnik już po kilku miesiącach łączony jest z transferem.

Zainteresowanie Romeu wyraża jego były pracodawca, czyli Girona. Lider La Ligi niedawno pokonał Barcelonę. Zimą chciałby zabrać jej także swojego byłego zawodnika. Mistrz Hiszpanii ma jasne stanowisko w tej sprawie.

Dziennikarze Relevo przekonują, że transfer Romeu do Girony jest niemożliwy. Xavi Hernandez ma kłopoty kadrowe oraz krótką ławkę rezerwowych. To sprawia, że pomocnik nie będzie mógł latem zmienić pracodawcy. Być może stanie się to latem. Barcelona planuje bowiem transfer gwiazdy Bayernu.