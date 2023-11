fot. Imago/Eibner Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Chelsea jest zainteresowana transferem Jeremiego Frimponga

Wahadłowy Bayeru Leverkusen spisuje się fantastycznie od początku sezonu

Holender mógłby w Londynie zastąpić łączonego z Realem Madryt Reece’a Jamesa

Chelsea zgarnie wschodzącą gwiazdę Bundesligi?

Bayer Leverkusen od początku sezonu spisuje się fenomenalnie i wyrasta na głównego rywala Bayernu Monachium w walce o mistrzostwo Niemiec. W barwach Aptekarzy błyszczy Jeremie Frimpong, który w taktyce Xabiego Alonso może liczyć na dużą swobodę. Holender jest nominalnym wahadłowym, natomiast na boisku bardzo często gra zwyczajnie jako skrzydłowy. Dysponuje on znakomitymi umiejętnościami w grze do przodu, co przynosi wielkie korzyści zarówno drużynie, jak i jemu samemu.

W trwającej kampanii Frimpong zgromadził już pięć bramek i siedem asyst. Jego dyspozycja wpływa na zainteresowanie ze strony czołowych europejskich klubów. Do walki o 22-latka włączyła się Chelsea, która widzi w nim kandydata do zastąpienia Reece’a Jamesa.

Choć Anglik jest czołową postacią The Blues, media nieustannie sugerują, że w przyszłości czeka go transfer do Realu Madryt. Dla Królewskich James jest traktowany jako główny faworyt do zastąpienia Daniego Carvajala i zabezpieczenia prawej strony defensywy na długie lata.

W Londynie Jamesa mógłby zastąpić właśnie Frimpong. Jeśli Chelsea chce go zgarnąć musi się jednak spieszyć, gdyż graczem Bayeru Leverkusen interesują się także Manchester United, Bayern Monachium czy FC Barcelona.

