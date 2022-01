Pressfocus Na zdjęciu: Cedric Bakambu (z lewej)

Olympique Marsylia wkrótce potwierdzi, że jej szeregi wzmocni Cedric Bakambu. Napastnik z Kongo będzie rywalem Arkadiusza Milika.

Olympique Marsylia będzie miał nowego napastnika

Na Stade Vélodrome przeniesie się Cedric Bakambu

Bramkostrzelny 30-latek to poważny rywal dla Arkadiusza Milika

Olympique wysyła sygnał Milikowi

Arkadiusz Milik nie może zaliczyć sezonu 2021/2022 do udanych. Reprezentant Polski długo czekał na powrót do gry po wyleczeniu kontuzji. Przez to nie przepracował w pełni okresu przygotowawczego, co utrudniło mu pokazania pełni swoich umiejętności.

Licząc wszystkie rozgrywki, Milik rozegrał 17 meczów. Strzelił w nich dziewięć goli. Zdecydowaną większość bramek zdobył jednak w Lidze Europy i Pucharze Francji. W Ligue 1 27-latek do siatki trafił tylko raz. Spowodowało to, że w Marsylii zaczęto rozważać pozbycie się Polaka. Olympique chce za niego otrzymać około 20 milionów euro, co sprawia, że znalezienie chętnego nie należy do łatwych zadań.

Klub z Marsylii zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli Ligue 1. Ambicję zespołu, którym dowodzi Jorge Sampaoli jest kwalifikacja do następnej edycji Ligi Mistrzów. Aby zwiększyć na to szanse, Olympique postanowił zakontraktować nowego snajpera.

Na Stade Vélodrome wkrótce przeniesie się Cedric Bakambu. To urodzony we Francji Kongijczyk, który w Europie znany jest przede wszystkim z występów dla Villarrealu (107 meczów i 47 strzelonych goli). Przez ostatnie cztery lata reprezentował chiński Beijing Guoan (87 spotkań i 58 zdobytych bramek). Aktualnie 30-latek jest bez klubu, więc Marsylia nie musi za niego płacić. Olympique w najbliższym czasie powinien potwierdzić zawarcie umowy z Bakambu.

Cédric Bakambu’s set to join Olympique Marseille, done deal. It’s just matter of time to sign paperworks and announce the new signing. 🔵🤝 #OM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022

