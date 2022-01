PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele nadal może pozostać w Barcelonie. Choć zdawało się, że zawodnik zerwał negocjacje ze swoim klubem, na zmianę decyzji może wpłynąć malejące zainteresowanie innych drużyn. Z wyścigu o podpis Francuza odłączyło się Paris Saint-Germain, a prawdopodobnie również Bayern Monachium.

Choć niedawno Ousmane Dembele zerwał negocjacje z Barceloną, jego pozostanie na Camp Nou wciąż jest możliwe

Coraz mniej klubów pozostaje bowiem w walce o jego podpis. Nie jest już priorytetem PSG, a Bayern zdołał dojść do porozumienia z Kingsleyem Comanem, więc usługi skrzydłowego Blaugrany są już Bawarczykom niepotrzebne

Daleko jeszcze od zawarcia porozumienia pomiędzy dwiema stronami

Dembele nie budzi wielkiego zainteresowania. Pozostanie w Barcelonie?

W minionym tygodniu pojawiły się informacje, jakoby negocjacje pomiędzy FC Barceloną, a Ousmane’em Dembele zostały zakończone. Ogromne wymagania finansowe agenta zawodnika (nawet 40 milionów premii za podpis plus podwyżka pensji) sprawiły, że Duma Katalonii zrezygnowała z walki o podpis 24-latka. Skrzydłowy był przekonany, że ma w zanadrzu kilka intratnych ofert z innych klubów. Pośród nich wymieniano przykładowo Paris Saint-Germain. We wtorek francuskie media poinformowały jednak, że Leonardo nie zamierza angażować się w sprowadzenie Dembele do ojczyzny. Sytuację 24-latka sondował także Bayern Monachium. Bawarczycy doszli jednak do porozumienia z Kingsleyem Comanem, przez co nie potrzebują wzmocnień na tej pozycji.

Spośród chętnych w grze pozostała jeszcze Chelsea. Dembele swój najlepszy okres zaliczył w Borussii Dortmund pod wodzą Thomasa Tuchela i chciałby ponownie z nim współpracować. Wydaje się jednak, że na ten moment skrzydłowy najbliżej jest pozostania na Camp Nou.

Negocjacje nie są jednak bliskie zakończenia, choć klub wymaga od gracza jasnej deklaracji do końca trwającego tygodnia. To prawdopodobnie nie ostatni zwrot w sprawie przyszłości 24-latka.

Dembele rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań dla Dumy Katalonii. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

