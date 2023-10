IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Javi Guerra

Javi Guerra jest jednym z objawień obecnego sezonu La Liga.

Zawodnik Valencii wkrótce może trafić na boiska Premier League

20-latek znalazł się na celowniku Arsenalu, Tottenhamu, Newcastle oraz West Hamu

Javi Guerra wybierze Premier League?

Javi Guerra jest jednym z objawień tego sezonu La Liga. 20-latek wskoczył do podstawowego składu Valencii i zaczął odgrywać kluczową rolę. Hiszpański pomocnik zaczął wzbudzać spore zainteresowanie wśród angielskich klubów. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju znalazł się na celowniku m.in. Arsenalu, Tottenhamu Hotspur, Newcastle United, a także West Hamu United.

Piłkarz Valencii w obecnie trwającym sezonie ligowym rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Valencii. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować jedną asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 20-latka na 20 milionów euro.

“Nietoperze” mają świadomość, że Hiszpan znajduje się w kręgu zainteresowań wielu klubów. Sytuację pomocnika nie tak dawno postanowił skomentować sam dyrektor sportowy klubu.

– Jesteśmy w pełni świadomi, że mamy gracza o niesamowitym potencjale na przyszłość i zdolnościom pozwalającym mu występować na dobrym poziomie już teraz. Dlatego klub zadecydował się przenieść go do pierwszej drużyny w ostatnich miesiącach. Sprzedaż Guerry do jakiegokolwiek innego zespołu nie znajduje się w naszych planach – powiedział Miguel Angel Corona

