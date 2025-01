Zaskakujący powrót Szysza do Polski? Jest poważne zainteresowanie tego klubu [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patryk Szysz

Turecka ziemia (nie) obiecana

1 lipca 2022 roku Patryk Szysz opuścił Zagłębie Lubin, przenosząc się do Turcji. Piłkarz był już wtedy wolnym agentem, więc lubinanie nie zarobili na jego odejściu ani grosza. A Szysz miał wtedy za sobą najlepszy sezon w dotychczasowej karierze, bo w 33 ligowych meczach strzelił dla lubinian 11 goli.

W barwach Basakhesiru już tak dobrze nie było. 26-letni obecnie zawodnik rozegrał w sumie 44 mecze dla tej drużyny, w których zdobył 6 goli i zaliczył 5 asyst. Dorobek na pewno byłby dużo okazalszy, ale zawodnik stracił praktycznie cały sezon 2023/2024, bo zerwał więzadła krzyżowe i w tamtych rozgrywkach nie wystąpił ani razu.

Oglądaj program “Nasz News” (VIDEO)

Ledwie 71 minut na boisku

W tym sezonie Szysz powrócił do gry, ale mocno epizodycznie. Dość powiedzieć, że rozegrał raptem 3 mecze, spędzając na murawie ledwie 71 minut. Raz wyszedł w podstawowym składzie, a dwa razy wchodził z ławki. Te statystyki dobitnie pokazują, że Polak nie mieści się w planach obecnego pracodawcy, w przeciwieństwie do robiącego tam furorę Krzysztofa Piątka.



W związku z tym, jak wynika z informacji goal.pl, niewykluczony jest powrót tego zawodnika do Polski i to już tej zimy. Wprawdzie kontrakt Szysza obowiązuje do lata, ale przy tak marginalnej roli w drużynie jego skrócenie nie powinno stanowić problemu. Z informacji goal.pl wynika, że jest duża szansa na to, że Szysz wróci do Zagłębia Lubin!



To zespół, w którym zdecydowanie szło mu do tej pory najlepiej. W barwach Zagłębia Szysz rozegrał do tej pory 107 meczów, w których strzelił 25 goli i zaliczył 9 asyst. I jest bardzo możliwe, że już wkrótce będzie mógł jeszcze te statystyki poprawić.