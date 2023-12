FC Barcelona chciałaby dokonać transferu obrońcy już w zimowym oknie transferowym. Z tego powodu katalońscy działacze przeczesują różne ligi, poszukując odpowiedniego zawodnika. Z przeprowadzką do Barcy łączeni są m.in. Daniele Rugani czy Yerry Mina - podaje "TuttoMercatoWeb".

IMAGO / Daniele Buffa / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Daniele Rugani

Sprowadzenie nowego defensora jest planem numer jeden Barcelony na styczeń

Mistrz Hiszpanii w tym celu szuka zawodnika, który mógłby za drobną opłatą wzmocnić zespół

Na celowniku “Dumy Katalonii” znajdują się m.in. Daniele Rugani, Yerry Mina czy Eric Dier

FC Barcelona wytypowała kandydatów do wzmocnienia defensywy

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona nie może sobie pozwolić na drogie transfery. Jest to głównym powodem, dlaczego mistrz Hiszpanii chce sprowadzić obrońcę, którego kontrakt z klubem wygasa latem. Oczywiście zimą takie transakcje nie będą zbyt mocno obciążały budżety klubu.

Serwis “TuttoMercatoWeb” podał nawet nazwiska zawodników łączonych z przeprowadzką do Barcelony. Są to m.in. Daniele Rugani, który na co dzień broni barw Juventusu, a także Yerry Mina z Fiorentiny. Obaj obrońcy nie odgrywają znaczącej roli w swoich zespołach, dlatego transfer chociaż jednego z nich wydaje się bardzo prawdopodobny.

Oprócz wcześniej wymienionej dwójki działacze Barcelony mają na oku: Erica Diera (Tottenham), Matsa Hummelsa (Borussia Dortmund), Victora Lindelofa, Aarona Wan-Bissakę (obaj Manchester United), Cesara Azpilicuetę, Mario Hermoso i Axela Witsela (trójka z Atletico Madryt).

