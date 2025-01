Zaskakująca oferta dla Pululu z Bułgarii. Jagiellonia szybko reaguje [NASZ NEWS]

Afimico Pululu to jeden z najlepszych napastników Ekstraklasy i kandydat do rychłego jej opuszczenia. Letni transfer jest prawdopodobny, ale z informacji goal.pl wynika, że jeden z bułgarskich klubów zapragnął mieć go już teraz.

ZUMA Press Inc Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Celny strzał Masłowskiego

Łukasz Masłowski, który niedawno został wybrany najlepszym dyrektorem sportowym przez czytelników goal.pl, ma sporo udanych transferów na koncie, a jednym z jego najlepszych jest sprowadzenie Afimico Pululu. Zawodnik urodzony w Angoli wyrósł na jednego z najlepszych napastników Ekstraklasy, a jego gole strzelane piętą w europejskich pucharach odbiły się szerokim echem w piłkarskiej Europie.

Pululu jest w notesach wielu skautów pracujących dla mocniejszych klubów niż Jagiellonia, ale ewentualni kupcy zamierzają się zgłosić dopiero latem, zdając sobie sprawę, że teraz Pululu jest praktycznie nie do wyjęcia. Choć z informacji goal.pl wynika, że jednak jeden klub podjął próbę pozyskania afrykańskiego napastnika.

Miałby być następcą Koyalipou

Jak dowiedział się goal.pl tym klubem jest CSKA Sofia, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, bo nie każdy by się spodziewał, że oferta dla Pululu nadejdzie akurat stamtąd. Ma to jednak sens jeśli spojrzy się szerzej na tę sytuację. Bułgarzy sprzedali kilkanaście dni temu do RC Lens swojego najlepszego napastnika, Goduine Koyalipou. Dostali za niego 2 miliony euro i zamarzyli sobie, że jego następcą uczynią Afimico Pululu.



Tyle że nie ma na to szans. Po pierwsze, z naszych informacji wynika, że oferta opiewała na ledwie 700 tysięcy euro, a po drugie tylko jakaś szalona oferta, nie do odrzucenia mogłaby tu coś zmienić. Przygotowująca się do walki na trzech frontach Jagiellonia Białystok nie zamierza się pozbywać swojego najlepszego strzelca, a już na pewno nie za taką kwotę.