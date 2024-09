Nicola Zalewski jest bardzo blisko przenosin do Galatasaray Stambuł. Polak ma podpisać umowę do końca czerwca 2028 roku, ale z pewnymi warunkami, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski blisko transferu do Galatasaray, umowa do czerwca 2028 roku

Sprawa transferu Nicoli Zalewskiego w ostatnich godzinach nabrała ogromnego tempa. Właściwie można powiedzieć, że rozpędziła się w ostatnich dniach okienka transferowego w Turcji do ogromnego poziomu. Wszystko bowiem przez fakt, że Polak negocjuje z Galatasaray Stambuł warunki transferu. Jak przekazał właśnie Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, lewy wahadłowy lub też skrzydłowy reprezentacji Polski dał zielone światło do przenosin nad Bosfor.

Rozmowy wciąż jednak trwają i nic nie jest podpisane. Niemniej wiadomo już jakich warunków oczekuje gracz AS Romy. Włodarczyk przekazał, że Zalewski zgodzi się na podpisanie umowy z klubem ze Stambułu do końca czerwca 2028 roku, ale z możliwością odejścia już po dwóch sezonach, jeśli tylko spełnione zostałyby pewne warunki.

Wiadomo także, że 22-latek rozmawiał już na temat Galatasaray ze swoim dawnym kolegą z AS Romy, a mianowicie Nicolo Zaniolo, o czym więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Wydaje się jednak, że jego transfer do ligi tureckiej jest już bardzo blisko i wkrótce oficjalnie powinno dojść do finalizacji rozmów. W sumie dla drużyny z Wiecznego Miasta Zalewski rozegrał 109 meczów, w których zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst.

