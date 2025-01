Zalewski łączony z gigantem. Reprezentant Polski ma zastąpić Kanadyjczyka

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi i Nicola Zalewski

Nicola Zalewski na celowniku Interu

Nicola Zalewski nie może liczyć na regularną grę w barwach AS Romy. Od początku grudnia spędził na boisku niespełna 200 minut, co tylko potwierdza jego marginalną rolę w drużynie. W ostatnich tygodniach pojawiły się spekulacje na temat możliwego zimowego transferu Polaka. 22-latek był łączony między innymi z przeprowadzką do Olympique’u Marsylia. Na razie zawodnik pozostaje cierpliwy i czeka na dalszy rozwój sytuacji.

Włoski serwis forzaroma.info poinformował, że Zalewski znalazł się na liście życzeń Interu Mediolan. 27-krotny reprezentant Polski, zdaniem dziennikarza Riccardo Trevisaniego, mógłby zastąpić Tajona Buchanana. Kanadyjczyk pełni rolę głębokiego rezerwowego, a mistrzowie Włoch pragną przekonać go do zmiany barw, co otwiera drzwi dla ewentualnego transferu Zalewskiego. 25-latek został sprowadzony z Club Brugge za nieco ponad siedem milionów euro i nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Przypomnijmy, że w Interze od ponad pół roku występuje Piotr Zieliński. Zalewski w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w klubie ze stolicy Włoch. Choć Polak nie zdołał jeszcze zdobyć bramki, może pochwalić się dwoma asystami. Latem ubiegłego roku Polak był bliski Galatasaray, które wyraziło zainteresowanie. Zalewski zdecydował się jednak pozostać w Rzymie, odrzucając propozycję zmiany barw.