Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin - trener Borussii Dortmund

Yan Couto na stałe w Borussii. Man City zarobi 30 mln euro

Yan Couto podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru City do Borussii Dortmund. Niemiecki klub zobowiązał się jednak do wykupienia tego zawodnika, jeśli spełnione zostaną warunki określone w umowie między stronami. Fabrizio Romano zapewnia, że zapis właśnie się aktywował, a to oznacza, że 22-letni Brazylijczyk przejdzie do drużyny BVB na zasadzie transferu definitywnego.

Tym samym na konto mistrza Anglii wpłynie kwota oscylująca w granicach 30 milionów euro, a boczny defensor zwiąże się pełnoprawnym kontraktem z Borussią Dortmund. Czterokrotny reprezentant Canarinhos póki co nie wywalczył sobie pewnego miejsca w składzie zespołu prowadzonego przez Nuriego Sahina. Jego dotychczasowy bilans na Signal Iduna Park to 7 meczów i 1 asysta.

Przypomnijmy, że urodzony w Kurytybie piłkarz w poprzednich dwóch sezonach przebywał na czasowym pobycie w hiszpańskiej Gironie, gdzie imponował wysoką dyspozycją. Mierzący 168 centymetrów zawodnik właśnie na boiskach La Ligi został dostrzeżony przez skautów Borussii Dortmund. 22-latek tak naprawdę nie otrzymał szansy w Manchesterze City, w którym nawet nie zadebiutował.

Yan Couto przenosi się więc na stałe do ekipy BVB, gdzie będzie miał idealne warunki do dalszego rozwoju. Warto dodać, że w przeszłości koszulkę zespołu Die Borussen przywdziewali między innymi Erling Haaland oraz Jude Bellingham, którzy na niemieckich murawach poczynili ogromne postępy.