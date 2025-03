Yamal może odejść z Barcelony. Gigant oferuje mu wielki kontrakt

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG chce Yamala

FC Barcelona pracuje nad przedłużeniem kontraktu ze swoją perełką, a rozmowy są na zaawansowanym etapie. Do tej pory jednak nic nie zostało jeszcze podpisane. Klub traktuje przedłużenie umowy młodej gwiazdy jako absolutny priorytet, zwłaszcza że jego obecny kontrakt wygasa w 2026 roku. Mimo to przyszłość 17-letniego skrzydłowego wciąż nie jest przesądzona, co wzbudziło zainteresowanie czołowych zespołów.

Choć sam Lamine Yamal podkreślał, że priorytetem jest gra w Barcelonie, fakt jest taki, że na chwilę obecną za nieco ponad rok będzie mógł odejść za darmo. Dlatego największe kluby na świecie chcą skorzystać z tej okazji i przekonać go do zmiany otoczenia.

Paris Saint-Germain miało już skontaktować się z Yamalem. Francuski klub jest gotów zaoferować mu pieniądze, które są nieosiągalne dla Katalończyków. Paryżanie podobno mogą mu zaproponować kontrakt na poziomie porównywalnym do tego, jaki miał Kylian Mbappe przed transferem do Realu Madryt.

Zainteresowanie gwiazdą Blaugrany wykazują także inni giganci tacy jak Manchester City, Liverpool, Bayern Monachium, Chelsea oraz Manchester United.

Mimo to Barcelona liczy, że uda się wypracować porozumienie i podpisać długoterminowy kontrakt. Z kolei PSG stara się przekonać Yamala, by ten odrzucił propozycję Dumy Katalonii i wybrał Paryż.

