Pressfocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Samuel Umtiti

Zimowe okienko może okazać się kluczowe dla dalszych losów FC Barcelony. Klub musi gonić czołówkę La Ligi. Xavi otrzymał spory kredyt zaufania i już zaczął pierwsze przymiarki na rynku. Celem trenera jest pozyskanie nowego obrońcy, ale żeby tak się stało z drużyny musi odjeść kilku zawodników. Gerard Moreno już wie, kto zimą wyleci z Katalonii.

Gerard Moreno wskazał piłkarzy Barcy, którzy w zimowym okienku opuszczą klub

Dziennikarz wskazał trójkę niechcianych graczy

Xavi szykuje się do transferowej ofensywy, ale najpierw musi uszczuplić budżet płac

Trójka niechcianych opuści Camp Nou

Największym ciężarem dla finansów FC Barcelony jest Philippe Coutinho. Brazylijczyk inkasuje wielkie pieniądze, z kolei niewiele wnosi do drużyny. Co więcej, Blaugrana dopięła już transfer z Ferranem Torresem, więc należy teraz pozbyć się jednego ze skrzydłowych. Wciąż niepewna jest przyszłość Ousmane Dembele, ale Xavi będzie próbował zatrzymać Francuza na Camp Nou.

Inaczej wygląda już sytuacja z Philippe Coutinho. Brazylijczyk od dłuższego czasu jest pod formą. Do tego ma trudny charakter, o czym przekonał się Ronald Koeman. Piłkarz najczęściej łączony jest z powrotem do Premier League. Wyspiarze mówią o sporym zainteresowaniu West Ham, Newcastle czy West Ham, ale niewykluczony jest również kierunek na Anfield.

Co więcej, Samuel Umtiti również otrzymał zielone światło do szukania nowego pracodawcy. Latem Koeman robił wszystko, aby pozbyć się stopera, jednak ten nie chciał nigdzie odchodzić. Francuz od dwóch lat nękany jest przez urazy kolan i nie może wrócić do pełni sił. Z kolei tygodniowe zarobki są potężne, więc łatwo o transfer Umtitiego na pewno nie będzie, szczególnie przed wygaśnięciem umowy, która kończy się w 2023 r.

Kolejnym zawodnikiem wystawionym na sprzedaż będzie Luuk de Jong. Zdecydowana większość fanów Dumy Katalonii do dziś nie rozumie, co kierowało szefami, aby sprowadzić do zespołu Holendra. Do tego nadal niepewny jest los Sergino Desta. Amerykanin źle czuje się pod wodzą Xaviego i po cichu szuka ucieczki z Hiszpanii.

Barcelona potrzebuje obrońcy

Xavi nie zamierza kończyć na jednym transferze w zimowym okienku. Legenda Camp Nou poprosiła swoich współpracowników o analizę rynku.

I tak narodził się pomysł, żeby wykupić Matthijasa de Ligta z Juventusu. Barca interesowała się Holendrem już dwa lata temu. W dodatku Mino Raiola podkręcił śrubę twierdząc, że jego podopieczny jest gotowy na nowe wyzwanie. Wykup usług 22-latka będzie możliwy wyłącznie po sprzedaży wyżej wspominanych piłkarzy. Obecnie jego wartość rynkowa wynosi 70 mln euro.

FC Barcelona wciąż jest daleko w tabeli od czołówki La Liga. Do tego nie będzie miała łatwiej przeprawy w Lidze Europy, gdzie w pierwszym meczu fazy pucharowej zagra z Napoli. Dlatego, Xavi spróbuje przewietrzyć szatnię i wprowadzić do niej jeszcze kilka nowych twarzy w styczniu.

