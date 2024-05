Xavi Simons zdecydował, że nie chce tego lata wracać do Paris Saint-Germain. Francuski klub jest zmuszony ponownie go wypożyczyć, gdyż sprzedaż nie wchodzi w grę - donosi Santi Aouna.

PSG woli sprzedać Simonsa, ale nie może

Xavi Simons ma za sobą najlepszy sezon w swojej piłkarskiej karierze. Minionego lata został wypożyczony do Lipska, błyskawicznie odnajdując się w nowej drużynie. Uczyniono z 21-latka prawdziwego lidera ofensywy, a on swoją grą potwierdził, że mimo młodego wieku jest jednym z najlepszych piłkarzy w Bundeslidze. Na przestrzeni całego ligowego sezonu zgromadził osiem bramek i trzynaście asyst w 32 występach. Nieźle zaprezentował się również w Lidze Mistrzów, gdzie z Lipskiem dotarł do 1/8 finału.

Od kilku tygodni trwała intensywna debata na temat jego przyszłości. Wydawało się, że Paris Saint-Germain otrzyma po sezonie fantastycznego piłkarza, który będzie mógł nawet wejść w buty Kyliana Mbappe. Simons jednak nie zamierza wracać na Parc des Princes i liczy na kolejne wypożyczenie. Uważa, że będzie to korzystne dla rozwoju jego kariery, a Luis Enrique niespecjalnie chce stawać mu na drodze. Paryżanie podjęli decyzję o wypożyczeniu Simonsa w letnim okienku transferowym, choć preferowaliby sprzedaż. Nie mogą tego jednak zrobić, gdyż wówczas pewna część kwoty powędrowałaby do PSV Eindhoven, które przy ustalaniu warunków transakcji zapewniło sobie procent od przyszłego transferu.

Gdzie wyląduje Simons? Nie brakuje klubów zainteresowanych pozyskaniem go do siebie. Nad przedłużeniem wypożyczenia pracuje Lipsk, gdzie Holender dobrze się czuje. Zawodnikowi marzy się natomiast powrót do Barcelony, skąd w 2019 roku odszedł na rzecz transferu do PSG.

