Xavi Simons może dołączyć do giganta. To będzie głośny transfer

Liverpool przygotowuje ofertę za Xaviego Simonsa

Liverpool FC nie zamierza tracić czasu po zdobyciu historycznego 20. tytułu mistrza Anglii. Klub z Anfield Road, który zapewnił sobie mistrzostwo Premier League na cztery kolejki przed końcem sezonu, już intensywnie pracuje nad letnim oknem transferowym. Arne Slot chce dokonać efektownego ruchu, a mowa o pozyskaniu Xaviego Simonsa z RB Lipsk.

Holenderski menedżer ma do dyspozycji ogromny budżet transferowy. Władze klubu planują wzmocnienia na kluczowych pozycjach. Choć priorytetem są lewy obrońca, środkowy defensor i napastnik, The Reds przygotowuje też ofertę w wysokości 60 mln euro za 22-letniego Simonsa. Lipsk nie zamierza jednak oddawać swojego gwiazdora tanio. Niemcy oczekują kwoty bliższej 80 mln euro, co znacznie przekracza wstępną propozycję Liverpoolu.

Warto zaznaczyć, iż reprezentant Holandii zwrócił uwagę nie tylko nowych mistrzów Anglii, ale i innych gigantów. Simons znajduje się na radarze m.in. Manchesteru United, Arsenalu czy Manchesteru City. Na korzyść Liverpoolu działa fakt, że 22-latek mógłby dołączyć do swoich rodaków – Virgila van Dijka, Cody’ego Gakpo i Ryana Gravenbercha. Wychowanek Barcelony w bieżącym sezonie zdobył 10 bramek i zanotował 8 asyst we wszystkich rozgrywkach.