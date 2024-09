Xavi na liście piłkarskiego giganta. Guardiola i Ancelotti już odmówili

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi kandydatem na selekcjonera reprezentacji Brazylii

Xavi Hernandez po niespodziewanym odejściu z Barcelony nadal pozostaje bez pracy. W minionych miesiącach Hiszpan był łączony z kilkoma klubami, w tym z Borussią Dortmund, Ajaksem Amsterdam, Bayernem Monachium czy Liverpoolem. Jednak ostatecznie żadna z tych plotek nie znalazła rzeczywistego potwierdzenia.

Teraz dziennikarze El Nacional.cat dotarli do kolejnych ciekawych wieści. Okazuje się, że Xavi jest kandydatem do objęcia reprezentacji Brazylii, która od długiego czasu prezentuje mizerny poziom. W związku z tym federacja rozważa zwolnienie Dorivala Juniora. 62-latek do tej pory poprowadził Canarinhos w 10 meczach, notując cztery zwycięstwa, cztery remisy i dwie porażki. Prawdopodobnie jest to jeden z najgorszych początków pracy w roli selekcjonera Brazylijczyków.

Dorival Junior absolutnie nie był pierwszym wyborem Brazylii. W pierwszej kolejności na liście federacji znajdowały się wielkie nazwiska, które bez wątpienia zna każdy kibic. Mianowicie marzeniem prezesa Ednaldo Rodriguesa było zatrudnienie Carlo Ancelottiego lub Pepa Guardioli. Jednak dwaj najlepsi szkoleniowcy ostatnich latach nie przystali na taką propozycję.

Jak widać, reprezentacja Brazylii ma ochotę na zatrudnienie naprawdę dużego nazwiska. Takim na pewno będzie Xavi, który miał udany początek pracy jako trener w Barcelonie. Natomiast oprócz tego jest utytułowanym piłkarzem z mistrzostwem świata na koncie.

Czytaj dalej: Wiemy, kiedy testy medyczne i podpis Szczęsnego!