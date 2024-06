Aleix Garcia jest bliski przeprowadzki z Girony do Bayeru Leverkusen, ale Aptekarzy w ostatniej chwili chce uprzedzić West Ham United - dowiedział się brytyjski dziennik The Guardian.

Źródło: The Guardian

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Aleix Garcia przymierzany do West Hamu United

Aleix Garcia po świetnym sezonie w barwach Girony jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Wydawało się, że 26-letni pomocnik dołączy do prowadzonego przez Xabiego Alonso Bayeru Leverkusen i choć Aptekarze wciąż są faworytem do zakontraktowania jednokrotnego reprezentanta, to mają konkurenta w walce o jego podpis. Jak donosi bowiem brytyjski dziennik “The Guardian”, West Ham United jest również zainteresowany Aleixem Garcią.

Bayer Leverkusen nadal pozostaje jednak na pole position, ponieważ porozumiał się już z piłkarzem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego, a poza tym na korzyść Niemców działa gra w Lidze Mistrzów. Z drugiej strony Młoty zapewne dysponują większymi środkami finansowymi i mogą przekonać pomocnika do zmiany zdania. Kapitan Girony koszulkę katalońskiej ekipy przywdziewa od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Estadi Montilivi za darmo z Eibaru.

Aleix Garcia w zakończonej kampanii rozegrał 40 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst, czym przyczynił się do wielkiego sukcesu swojej drużyny, jakim bez wątpienia było zajęcie 3. miejsca w tabeli La Ligi i tym samym awans do Champions League. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia doświadczonego zawodnika na 25 milionów euro i mniej więcej tyle oczekuje za niego Girona.