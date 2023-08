Wysypał się transfer najlepszego młodzieżowca w Ekstraklasie. Piast Gliwice nie zarobi rekordowych pieniędzy

Transfer Ariela Mosóra do Molde nie dojdzie do skutku. Piast Gliwice póki co nie zarobi rekordowych pieniędzy - informuje Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com.

fot. Imago/MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Ariel Mosór

Ariel Mosór miał tego lata przenieść się do Molde

Transfer upadł z uwagi na postawę samego defensora

Zdecydowanie bardziej woli on dołączyć do klubu z czołowej europejskiej ligi

Piast nie zarobi wielkich pieniędzy

Ariel Mosór w sezonie 2022/2023 prezentował bardzo wysoką formę i został uznany najlepszym młodzieżowcem w całej Ekstraklasie. Piast Gliwice był przygotowany na sprzedaż 20-latka, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie na rynku. Nad transferem intensywnie pracowało Molde, które było już o krok od finalizacji. Szymon Janczyk poinformował natomiast, że ostatecznie operacja nie dojdzie do skutku.

Norwegowie chcieli zapłacić za Mosóra łącznie trzy miliony euro (dwa miliony euro podstawy plus milion euro w ramach bonusów), co stanowiłoby rekordową sprzedaż w historii klubu z Gliwic. Finalnie wycofali się z prac nad transferem, co było efektem postawy samego zawodnika, który nie wykazywał zbyt wielkiej satysfakcji z powodu potencjalnej przeprowadzki.

Ojciec defensora przyznaje, że chciałby on zostać w Ekstraklasie. Na transfer naciska Piast, który musi podreperować fundusze. Jeśli chodzi o kierunek transferu, Mosór zdecydowanie preferuje dołączenie do jednej z czołowych europejskich lig. Z entuzjazmem spogląda przede wszystkim na możliwość gry we Włoszech.

