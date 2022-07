PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Paweł Wszołek rozwiązał swój kontrakt z Unionem Berlin i na stałe związał się z Legią Warszawa. 30-latek spędził w stolicy ostatnie pół sezonu, a także zdobył z Wojskowymi dwa mistrzostwa w latach 2020-2021. Podpisał umowę do 30 czerwca 2025 roku.

Paweł Wszołek przekonał do siebie Legię Warszawa podczas zimowego wypożyczenia

Pomocnik podpisał z Wojskowymi trzyletnią umowę

W przeszłości Wszołek występował już z sukcesami na Łazienkowskiej. W latach 2020-2021 był wiodącą postacią dwóch mistrzowskich drużyn Legii

Wszołek ponownie w Legii Warszawa!

Paweł Wszołek będzie kontynuował swoją karierę w zespole Legii Warszawa.

11-krotny reprezentant Polski po raz pierwszy trafił na Łazienkowską we wrześniu 2019 roku. Wrócił wówczas do ojczyzny po sześciu latach wojaży zagranicznych, podczas których występował dla Sampdorii, Hellasu i Queens Park Rangers. Z miejsca wpasował się w zespół Wojskowych. Rozegrał dwa sezony, w których był wiodącą postacią drużyny, a ta ostatecznie sięgnęła po dwa mistrzostwa kraju. Wszołek zażądał podwyżki, na którą Legii nie było stać. Dlatego też odszedł za darmo do Unionu Berlin. Tam nie zdołał jednak spełnić oczekiwań. Już ubiegłej zimy niemiecki klub wypożyczył go z powrotem do Warszawy.

30-latek nie zawiódł. W trzynastu meczach Ekstraklasy zanotował sześć bramek i trzy asysty. Wydatnie przyczynił się do wygrzebania się ówczesnego mistrza kraju ze strefy spadkowej. Po powrocie do Niemiec Polak zdołał dojść do porozumienia i rozwiązał kontrakt z Unionem. Natychmiast związał się na powrót z Legią, gdzie – według umowy – spędzi trzy następne sezony.

– Jestem pewny, że proces aklimatyzacji przebiegnie dobrze i sprawnie. Wszyscy mamy jeden cel i mam nadzieję, że go osiągniemy. Zawsze powtarzam – do każdego meczu musisz być w 100% przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Celem drużyny jest stworzyć zgrany kolektyw i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa – to one kształtują zespół. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć – powiedział gracz po podpisaniu dokumentu.

Wszołek w zespole Legii występować będzie z numerem 13, tak jak czynił to w rundzie wiosennej minionego sezonu.

