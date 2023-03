Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia może opuścić Napoli po tym sezonie

Gruzina chcą między innymi kluby z Premier League

Jeden z nich nie miałby problemu ze spełnieniem oczekiwań Napoli

Objawienie Napoli przymierzane do gry w Premier League

Newcastle niespodziewanie może awansować do Ligi Mistrzów. Sroki tracą do czwartej lokaty tylko kilka punktów. W razie kwalifikacji będą oni potrzebowali wzmocnić skład. Niewykluczone, że Eddie Howe dostanie do składu gwiazdę Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia w barwach Napoli ma kilkanaście goli i asyst. Gruzin wzbudził zainteresowanie czołowych klubów. Skrzydłowym interesuje się między innymi PSG, które szykuje się do złożenia oferty.

Tymczasem potencjalnym nowym klubem dla gruzińskiego piłkarza może być Newcastle. Sroki są w rękach Arabów, więc nie mieliby oni problemu ze spełnieniem oczekiwań Napoli

