fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński na radarze Newcastle United

Piotr Zieliński trafił do SSC Napoli w 2016 roku za 16 milionów euro. Kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2024 roku. Tymczasem wciąż nie jest jasna przyszłość zawodnika.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio daje do zrozumienia, że reprezentant Polski znajduje się na celowniku Newcastle United. Na zainteresowanie zawodnikiem wpływ może mieć to, że strzelił siedem goli i zaliczył również dziewięć kluczowych podań.

“Kilka silnych klubów odezwało się ostatnio do Napoli w sprawie Piotra Zielińskiego. (…) Mam na myśli Newcastle, czyli zespół, który jeśli zakwalifikuje się do europejskich pucharów, poszuka zawodników zdolnych do rywalizowania na tym poziomie. Trzeba zrozumieć sytuację Napoli. Jeśli dostaliby dobrą ofertę, mogliby zdecydować się go sprzedać, gdyby na daną chwilę nie udało się znaleźć porozumienia w sprawie przedłużenia umowy” – przekazał żurnalista w felietonie dla Przeglądu Sportowego.

Wiadomo, że SSC Napoli chciałoby zatrzymać Zielińskiego w klubie. Z drugiej strony klub ma zamiar obniżyć koszty utrzymania drużyny. W związku z tym 28-letni pomocnik musi się liczyć z tym, że w przypadku ewentualnego przedłużenia umowy, może mieć obniżoną pensję. To może mieć wpływ na zmianę pracodawcy przez zawodnika.

