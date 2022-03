fot. PressFocus Na zdjęciu: Ismaila Sarr

Liverpool latem może mocno przewietrzyć szatnię. Niepewni gry w ekipie z Anfield Road w kolejnej kampanii są między innymi Mohamed Salah, Roberto Firmino i Sadio Mane. Pojawiły się zatem spekulacje, kto mógłby wypełnić lukę po ewentualnych stratach, Fichajes.net sugeruje, że szeregi The Reds może wzmocnić Ismail Sarr z Watfordu.

Ismaila Sarr to jeden z zawodników, który od dłuższego czasu jest łączony z różnymi gigantami Premier League

Senegalczyk jest między innymi na celowniku Liverpoolu

Wielbicielem piłkarza jest Juergen Klopp

Klopp entuzjastą talentu Sarra

Liverpool w tej kampanii wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Premier League. Ekipa Juergena Kloppa aktualnie jest tylko punkt za plecami Manchesteru City. Tym samym walko o tytuł zapowiada się niezwykle ekscytująco. Dużymi krokami zbliża się jednak kolejno okno transferowe, więc nie brakuje spekulacji związanych z ruchami kadrowymi zarówno z Liverpoolu, jak i do ekipy z Anfield Road.

Jednym z celów transferowych The Reds może być 39-krotny reprezentant Senegalu. Tajemnicą Poliszynela jest, że Ismaila Sarr to zawodnik, którego bardzo ceni menedżer Liverpoolu. Nie może w to dziwić, bo 24-latek to jeden z najlepszych na swojej pozycji w Premier League. W tym sezonie w 16 spotkaniach strzelił pięć goli, notując też jedną asystę.

Obecna umowa Senegalczyka z Watfordem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Sarr podobno nie ma w planach parafowania nowego kontraktu. Tym samym bardzo realny scenariusz zakłada, że zawodnik może niebawem zmienić klub. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 27 milionów euro. Ofensywny zawodnik dołączył do ekipy z Vicarage Road w 2019 roku ze Stade Rennais za 30 milionów euro.

